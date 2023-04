CoD Warzone 2 + MW2: Das sind die neuen Waffen in Season 3

Season 3 für Call of Duty bringt drei Waffen, von denen wir bisher wissen.

Wie jede Season bringt auch die dritte neue Waffen für Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2. Die drei wurden auch bereits vorgestellt, wenn auch mehr oder weniger nebulös.

Wir zeigen euch, welche Schießeisen am 12. April 2023 neu hinzukommen. Wie ihr die neuen Waffen freischalten könnt, ist im Detail noch nicht bekannt. Aber die eine goldene Regel für neue spielerische Inhalte bleibt bestehen.

Falls ihr wissen wollt, was sonst noch alles in Season 3 steckt, werdet ihr hier fündig:

Diese Waffen kommen mit Season 3

Alle Waffen sind kostenlos für alle Spielerinnen und Spieler freischaltbar. CoD Warzone 2 und MW2 erhalten ein schweres Sturmgewehr (Kampfgewehr), ein Scharfschützengewehr und eine Pistole.

Diese drei Waffen sind bisher bekannt:

Cronen Squall

Das Cronen Squall zählt in Call of Duty: MW2 und Warzone 2 zu den sogenannten Battle Rifles. Es ist ein stärkeres Sturmgewehr, verschießt also womöglich 7.62mm-Munition oder ein vergleichbar größeres Kaliber.

So schaltet ihr das Cronen Squall frei: Das neue Sturmgewehr steckt wie andere Waffen im Battle Pass von Season 3. Welchen Pfad ihr freischalten müsst und wie lange das dauert, wurde noch nicht kommuniziert.

FJX Imperium (Intervention)

Das FJX Imperium ist klar die neue Version des Intervention, das im ursprünglichen Modern Warfare 2 von 2009 zu den beliebtesten Sniper Rifles gehörte. Es setzt im neuen Spiel offenbar auf 6,8x51mm-Fury-Munition.

So schaltet ihr das FJX Imperium frei: Das neue Sturmgewehr steckt ebenfalls im Battle Pass von Season 3. Welchen Pfad ihr freischalten müsst und wie lange das dauert, wird erst rund um den Start der neuen Saison bekannt.

Tec-9

Für die dritte Waffe gibt es einen klaren Hinweis. In der Inhaltsübersicht von Season 3 ist der unverkennbare Umriss der Tec-9 zu sehen, die Freunden von Counter-Strike oder Actionfilmen ein bekannter Anblick sein dürfte. Welchen Namen sie in Call of Duty tragen wird, muss sich zeigen.

So schaltet ihr die Pistole frei: Die Tec-9 steckt nicht im Battle Pass. Sie taucht erst während der Season auf, wahrscheinlich per separater Herausforderung.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald wir mehr Details zum Freischalten der Waffen kennen.