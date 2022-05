CoD Modern Warfare 2: Insider nennt neuen Tarkov-Modus DMZ »taktischer«

DMZ soll der neue Modus im diesjährigen Call of Duty Modern Warfare 2 heißen, wenn man Insidern glaubt. Und Sinn ergäbe das allemal, schließlich zeichnet sich der neueste Shooter-Trend nach Battle Royale längst am Horizont ab.

Bei DMZ soll es sich um einen Modus handeln, der viel Inspiration aus Escape from Tarkov und Hunt: Showdown zieht. Mit teurer Ausrüstung eine offene Spielwelt betreten, viel neuen Kram erbeuten und am Ende lebend an einem Ausgang verschwinden – ohne von den anderen Spielern aus den Stiefeln gepustet zu werden, versteht sich.

Jetzt gibt der CoD-Insider TheGhostOfHope weitere Details zum neuen Tarkov-Modus preis, der taktischer als das gewohnte CoD-Gameplay werden soll. Natürlich handelt es sich nicht um offizielle Informationen. Aber der Leaker fiel in der in der Vergangenheit bereits mit korrekten Voraussagen auf.

Release als Beta?

Der Insider will von einer internen, anonymen Quelle erfahren haben, dass der Modus DMZ gleich zum Release von CoD Modern Warfare 2 mit an Bord sein soll. Allerdings soll es sich um eine unfertige Beta-Version handeln. Klingt nicht abwegig, schließlich beschritt Activision bereits beim Battle-Royale-Modus Blackout, das 2018 als Teil von CoD: Black Ops 4 erschien, diesen Weg.

TheGhostOfHope zitiert außerdem die anonyme Quelle für diese Behauptung:

So etwas wie die DMZ wird erst dann endgültig, wenn die breite Öffentlichkeit sie in die Hände bekommt. Es ist ein großer Modus, der gewartet werden muss.

Demnach soll der unfertige Release als Beta auch dazu dienen, das Spiel von einer großen Spielerschaft Probe spielen zu lassen, um Fehler zu identifizieren, die in großen Spielsystemen auftauchen. Diesen Weg gehen heutzutage viele Entwickler über Early Access:

Taktisches Gameplay

Eigentlich ein No-Brainer, aber hier wichtig zu erwähnen: DMZ soll sich laut dem Insider taktischer spielen als der gewohnte Multiplayer-Modus von Call of Duty. Das soll daher kommen, dass Spieler in einer Runde sämtliche mitgebrachte Ausrüstung verlieren, wenn sie die Map nicht lebend verlassen können.

Dieses hohe Risiko sorgt bereits bei Escape from Tarkov und Hunt: Showdown für viel Spannung. Wer überleben will, darf nicht im typischen CoD-Stil rennend und ballernd durch die Botanik fräsen, sonst gehen schneller die Lichter aus als bei Captain Price auf Nachtmission.

Vielmehr müssen Spieler methodisch denken und agieren, um möglichst lange unbemerkt zu bleiben. Und idealerweise Gefahren erkennen, bevor sie selbst in Gefahr geraten. Das führt bei Tarkov und Co. zu hochtaktischem Gameplay – und auch bei DMZ, wenn die Insider recht behalten.

Was über das neue Call of Duty Modern Warfare 2 bereits offiziell bekannt ist und welche Infos die Insider noch ausgegraben haben wollen, lest ihr in unserer Übersicht oben.

Was haltet ihr von dem neuen Modus? Habt ihr auf einen anspruchsvolleren Spielmodus gewartet oder ist es für euch zu viel Stress, wenn alles auf dem Spiel steht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!