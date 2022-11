CoD Modern Warfare 2: Die beste Munitionsart - und wann ihr überhaupt wechseln solltet

Deine Waffe kann noch so gut sein: Wenn du bloß Tic Tac verschießt, verpasst du den Gegnern in Call of Duty Modern Warfare 2 bestenfalls frischeren Atem. Die Wahl der Munition ist wichtig - allerdings gar nicht so wichtig, wie ihr angesichts der üppigen Auswahl vermuten könntet. Je nach Waffe habt ihr ganze sechs unterschiedliche Munitionstypen, die sich wahlweise in die Knarre laden lassen. Mit dabei Brandmunition, Armor Piercing Bullets oder Munition, die Feinde verlangsamt.

Welche ist die beste? Darauf gibt's eigentlich eine simple Antwort, doch es gibt trotzdem interessante Möglichkeiten, auch vermeintlich nutzlose Munitionsarten sinnvoll einzusetzen. Also gehen wir erst das Highlight durch und springen danach in die Details.

Übrigens sehr empfehlenswert: Der YouTuber TheXclusiveAce steigt in seinen CoD-Analysen ziemlich tief in die Materie - auch zu diesem Thema hier. Falls ihr euch also für die exakten Werte interessiert, schaut sein englisches Video zu den Munitionsarten. Seine Erkenntnisse decken sich mit unseren Tipps.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Welche Munitionsart ist die beste?

Im Schnitt: Armor Piercing Ammunition. Diese spezielle Munition bietet einige sehr nützliche Vorteile, minimale Nachteile und lässt sich in vielen Situationen wirksam einsetzen. Um die Effekte mal aufzulisten:

Mehr Penetration : Armor Piercing Ammunition erhöht signifikant die Durchschlagskraft eurer Kugeln durch Oberflächen, also Wände, Türen und so weiter.

: Armor Piercing Ammunition erhöht signifikant die Durchschlagskraft eurer Kugeln durch Oberflächen, also Wände, Türen und so weiter. Mehr Fahrzeugschaden : Ihr verursacht 40 Prozent höheren Schaden an Fahrzeugen, was in Ground War und gegen Killstreaks große Vorteile bietet.

: Ihr verursacht 40 Prozent höheren Schaden an Fahrzeugen, was in Ground War und gegen Killstreaks große Vorteile bietet. Weniger Kugelgeschwindigkeit: Als Nachteil verringert Armor Piercing Ammo eure Bullet Velocity um 7,5 Prozent.

Bullet Velocity ist ein etwas komplizierterer Wert. Aber um es abzukürzen: Je höher eure Kugelgeschwindigkeit, desto weiter könnt ihr schießen, ohne vorhalten zu müssen. Kreuzt ein Feind vor euch die Straße, könnt ihr also direkt draufhalten und müsst nicht in die Luft vor ihm schießen in der Hoffnung, dass die Kugel genau dann einschlägt, wenn der Kollege reinrennt.

Auf den kleinen 6v6-Karten ist Bullet Velocity aber nur wichtig, wenn ihr wirklich lange Flure halten wollt. Und selbst dann sind 7,5 Prozent weniger kein katastrophaler Abzug. Im Gegenzug könnt ihr Streaks schneller vom Himmel holen und extrem wirksam durch Wände schießen. Das hilft in jedem Match und auch weitgehend unabhängig von eurer Knarre.

Weitere Munitionsarten und wann sie sich lohnen

Die restlichen fünf Munitionsarten sind situativ einsetzbar und nur in speziellen Fällen sinnvoll. Wir sortieren alle Typen absteigend von immer noch ziemlich nützlich bis nur sehr selten sinnvoll .

High Velocity Ammo : Wenn ihr Ground War spielt oder mit Sturmgewehren im 6v6 lange Flure halten wollt, hilft euch diese Munition mit höherer Kugelgeschwindigkeit bei bloß minimal reduziertem Schaden. Aber eben nur dann.

: Wenn ihr Ground War spielt oder mit Sturmgewehren im 6v6 lange Flure halten wollt, hilft euch diese Munition mit höherer Kugelgeschwindigkeit bei bloß minimal reduziertem Schaden. Aber eben nur dann. Frangible Ammo : Verdoppelt die Heilrate der Feinde, eignet sich also sehr effektiv für Unterdrückungsfeuer. Allerdings könnt ihr bei der niedrigen TTK von MW2 auch gleich auf den Kill gehen und vermeidet dann die Nachteile der Frangible Ammo (weniger Durchschlagskraft und niedrigere Schadensreichweite).

: Verdoppelt die Heilrate der Feinde, eignet sich also sehr effektiv für Unterdrückungsfeuer. Allerdings könnt ihr bei der niedrigen TTK von MW2 auch gleich auf den Kill gehen und vermeidet dann die Nachteile der Frangible Ammo (weniger Durchschlagskraft und niedrigere Schadensreichweite). Overpressured +P : Gegner verreißen ihr Gewehr stärker, wenn sie von euch getroffen werden. Bei Sturmgewehren mit hoher Präzision kaum merkbar, aber Scharf- und Heckenschützen legt ihr damit effektiv lahm. Der zusätzliche Rückstoß fällt dabei recht gering aus.

: Gegner verreißen ihr Gewehr stärker, wenn sie von euch getroffen werden. Bei Sturmgewehren mit hoher Präzision kaum merkbar, aber Scharf- und Heckenschützen legt ihr damit effektiv lahm. Der zusätzliche Rückstoß fällt dabei recht gering aus. Hollow Point : Damit könnt ihr Feinde im Sprint stoppen und verwirren, wenn ihr ihre Beine trefft. Allerdings lehrt das falsches Spielerverhalten - ihr solltet eher auf Torso und Kopf zielen. Außerdem gibt's Abzüge auf Bullet Penetration und Velocity. Finger weg.

: Damit könnt ihr Feinde im Sprint stoppen und verwirren, wenn ihr ihre Beine trefft. Allerdings lehrt das falsches Spielerverhalten - ihr solltet eher auf Torso und Kopf zielen. Außerdem gibt's Abzüge auf Bullet Penetration und Velocity. Finger weg. Incendiary Ammo: Ironischerweise ist Brandmunition noch effektiver gegen Fahrzeuge und Streaks als High Velocity Ammo. Außerdem steckt ihr Feinde in Brand. Bei der niedrigen TTK von CoD ist das aber nicht wirklich nötig - und Brandmunition hat null Durchschlagskraft durch Türen und Wände. Finger weg.

Es kann gut sein, dass sich diese Wertigkeiten zum Start von Season 1 Mitte November nochmal ändern. Und natürlich entscheidet nicht nur die Munition, sondern auch die Wahl der richtigen Waffe und die Wahl des richtigen Builds. Womit spielt ihr am liebsten?