CoD Modern Warfare 2: Das Prestige-System funktioniert cooler als gedacht

Seid ihr stolz, weil ihr in Call of Duty Modern Warfare 2 bereits das Max Level geknackt habt? Seid ihr frustriert, weil ihr danach keinerlei Waffen-Freischaltungen nach dem Match mehr angezeigt bekommt? Für uns gilt jedenfalls beides, aber es gibt einen Grund zum Frohlocken: Spätestens (und wahrscheinlich frühestens) ab dem 16. November 2022 hat das ein Ende! Denn dann startet Season 1; und die bringt haufenweise neue Prestige-Ränge, die die Post-Match-Anzeige wieder ordentlich ankurbeln sollten.

Und wisst ihr, was auch cool ist? Dass wir uns beim Prestige-System geirrt haben.

So funktioniert Prestige in Modern Warfare 2

Viele Leute - darunter auch wir - dachten, dass Modern Warfare 2 wieder mit saisonalen Resets arbeitet. Heißt auf Deutsch: Dass ihr in jeder Season fleißig Prestige-Erfahrung sammelt, aber nach Ablauf der zwei Monate wieder von vorne anfangen müsst. Doch Infinity Ward erteilt dem eine klare Absage: Eure Prestige-Erfahrung bleibt über alle Seasons hinweg erhalten.

Wie das System konkret funktioniert: Sobald ihr in Modern Warfare 2 das Maximallevel 55 überschreitet, wechselt ihr auf Prestige 1. Dann könnt ihr nochmal 50 Level farmen, bevor ihr auf Prestige 2 umspringt. Insgesamt bietet Season 1 fünf Prestige-Ränge:

Prestige 1 : Verfügbar ab Maximallevel 55.

: Verfügbar ab Maximallevel 55. Prestige 2 : Ab Rang 100.

: Ab Rang 100. Prestige 3 : Ab Rang 150.

: Ab Rang 150. Prestige 4 : Ab Rang 200.

: Ab Rang 200. Prestige 5: Ab Rang 250 und bis zum Ende von Season 1 das neue Maximallevel.

Jeder Prestige-Rang schaltet eigene Challenges und damit die Möglichkeit frei, bestimmte Embleme zu verdienen.

Besonders cool: Nach Ablauf von Season 1 wird nichts zurückgesetzt. In Season 2 wird also das Maximallevel um neue Prestige-Ränge erweitert, ihr könnt aber auch dann noch aufholen, wenn ihr es beispielsweise erst bis Prestige 3 geschafft habt. So dürften wir über die gesamte Lebensspanne von Modern Warfare 2 langfristig wahrscheinlich auf über 1.000 mögliche Stufen kommen. Es gibt ja immer diese eine Socke im Match, die sowas schon nach 12 Stunden hinkriegt, alle anderen Leute dürften hier aber monatelang was zu erspielen haben - sofern euch der ganze Prestige-Grind motiviert.

Das Prestige-System ist aber nur eine unter vielen wichtigen Neuerungen von Season 1 in Modern Warfare 2. Beispielsweise stehen Warzone 2.0 und der große neue Tarkov-Modus DMZ vor der Tür. Wie steht's bei euch? Freut ihr euch auf Season 1? Oder seid ihr gerade frustriert, weil ihr das Spiel seit dem neuesten Update nicht starten könnt? Falls ja: Aktualisiert eure Nvidia-Treiber, das hat es bei uns gefixt.