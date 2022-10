CoD Modern Warfare 2: Großartige Spielerzahlen auf Steam werden von enttäuschten Reviews überschattet

Call of Duty: Modern Warfare 2 steht seit dem 28. Oktober in den virtuellen Regalen, zu diesem Zeitpunkt also schon seit drei Tagen. In dieser Zeit sind scharenweise Shooter-Fans durch den Multiplayer gespurtet oder haben sich in der Einzelspieler-Kampagne ausgetobt.

Dass Call of Duty eines der größten Videospiele überhaupt ist, zeigt sich jetzt auch wieder an den konkreten Steam-Zahlen. Etwa 260.000 Spielerinnen und Spieler waren zur besten Zeit gleichzeitig allein auf Steam aktiv. PlayStation, Xbox und Battle.net erhöhen die Anzahl an gleichzeitig Aktiven natürlich noch einmal drastisch.

Doch dieser Erfolge wird überschattet. Denn auf Steam sind nicht alle Zahlen rosig. Ein Blick in die Steam-Reviews offenbart, dass lediglich 56 Prozent aller Reviews Modern Warfare 2 loben. Ganze 14.000 Reviews würden den Shooter-Hit derzeit nicht empfehlen. Wir haben uns angeschaut, warum CoD für so viel Enttäuschung sorgt.

Eine Zusammenfassung der Kritiker-Meinungen gibt es aktuell übrigens noch nicht. Immerhin mussten auch Journalisten erst einmal in Ruhe in den laufenden Multiplayer spielen. Wie gut wir aber die Kampagne finden, erfahrt ihr schon jetzt in unserem Test:

Das sagen die Kritiker auf Steam

Auch wenn die Kritiker eigentlich noch in der Unterzahl sind, ist die schiere Masse trotzdem alles andere als ein gutes Zeichen. So steht Call of Duty: Modern Warfare 2 auf Steam aktuell auch nur bei ausgeglichen. Ein Blick in die Reviews zeigt, was die Leute am meisten aufregt:

Die häufigste Kritik betrifft den technischen Zustand von Modern Warfare 2. Insbesondere im Multiplayer kommt es aktuell am laufenden Band zu Abstürzen.

Neben viel Kritik an diversen Spielfeatures liest man allermeisten über nerviges Spawns und zu viele Camper. Auch die Maps werden vielfach kritisiert.

Außerdem ist auch immer wieder davon zu lesen, dass sich Modern Warfare 2 sehr unfertig anfühlen soll. Ein Phänomen, auf das Redaktionsleiter Dimi in seiner Kolumne im Detail eingeht.

Oft ist übrigens auch davon zu lesen, dass es in Modern Warfare 2 keinen Hardcore-Modus mehr gibt. Allerdings ist dieser einfach in Tier 1 umbenannt worden.

Der User Slackjaw zog ein resigniertes Fazit und geht unter anderem auf die vielen Crashes ein:

Ist das heutzutage zu viel verlangt, dass Spiele beim Release einfach nur funktionieren?

Ständige Abstürze, Menü hängt teilweise minutenlang, Keybinds reseten... crashed immer, wenn ich versuche in einer Party zu spielen. [...]

Life.exe hat bereits ganze 15 Stunden in Call of Duty auf der Uhr, in seiner Rezension geht vor allem auf spielerische Mängel ein:

Die meisten Spielmodi sind komplett voll mit Campern. Das Spiel ist im jetzigen Zustand quasi die Beta-Version für 70 €. Die meisten Maps sind auch einfach nicht zu gebrauchen, da sie entweder viel zu offen oder viel zu groß sind. Dazu kommt noch die Vault Edition, die einem einfach fast alle Aufsätze für die M4 freischaltet und man sich somit, gerade jetzt, wo das Spiel rausgekommen ist, einfach einen fetten Vorteil verschaffen kann. [...]

Der User Travers holt in seiner Review ebenfalls zum Rundumschlag aus:

Ich habe mich sehr auf MW 2 gefreut, da der 2019er Ablege mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber dieser Teil ist leider einfach nur enttäuschend !!! Das Spiel stürzt sehr häufig ab, das Menü ist kompliziert und unübersichtlich, es fehlt sogar der Hardcore Modus !!! Der Multiplayer ist für mich also ein absoluter Reinfall. [...]

Das sagen die Befürworter auf Steam

Allerdings sind nicht alle derzeitigen Reviews negativ. Viele User sind mit dem Spiel auch weitestgehend zufrieden oder erkennen seine Stärken trotz aller Schwächen an. Tatsächlich wird aber auch bei den positiven Reviews sehr oft über Abstürze gemeckert. Diese Punkte werden am häufigsten gelobt:

Die Kampagne für Einzelspieler wird von den meisten Rezensionen lobend hervorgehoben.

Die Waffen sollen sich ausgesprochen gut anfühlen und sehr nachvollziehbar bedienen lassen.

Der User [BVB09]Xaron ärgert sich zwar sehr über die Abstürze mit größeren Gruppen, ist grundsätzlich mit dem Spiel allerdings zufrieden.

Moin! Normalerweise schreibe ich nicht oft und viele Rezensionen, aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Also es ist auf jeden Fall ein besseres CoD als die letzten beiden Teile. Gameplay mäßig wirklich super, Kampagne ist auch sehr gut, an der Grafik gibts auch nix auszusetzen. Der Multiplayer macht auch wohl Spaß. Aber auf aktuellem Stand gibt es ein großes Aber! Wer mit seinen Freunden zusammen spielen möchte, der muss sich aktuell wohl auf den Absturz-Simulator 2022 freuen. [...]

Der User Tensenuma hatte bislang kaum Abstürze und ist damit sowohl mit der Kampagne als auch dem Multiplayer sehr zufrieden.

Das Spiel ist bei mir erst einmal gecrasht, ansonsten läuft es flüssig. Ich habe 30 Stunden gespielt und keine Beschwerden. Die Kampagne war gut (wünschte, es hätte eine bessere Story, zum Beispiel, was am Ende passiert). Der Koop ist gut (ein wenig vermisse ich das originale MW Spec Ops). Der Multiplayer ist gut. [...]

Sobald unser Test-Team genug Zeit im Multiplayer verbracht hat, werden wir euch auch von unserer professionellen Meinung berichten. Bis dahin könnt ihr aber gerne in den Kommentaren diskutieren, ob euch Modern Warfare 2 gefällt oder eine große Enttäuschung ist.