Modern Warfare 2 bekommt das größte Map-Paket der CoD-Geschichte, behauptet Insider

Lange dauert es nicht mehr bis zum Release der größten Shooterhoffnung des Jahres. In wenigen Wochen können wir dann die Maps und Modi von Call of Duty Modern Warfare 2 ausgiebig spielen. Und anscheinend wird auch bereits für ordentlich Nachschub gesorgt: Der bekannte Insider Hope behauptet, dass ein riesiges Map-Paket mit vielen alten Multiplayer-Karten geplant sei. Was ihr darüber wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Alle bisher bestätigten Maps für den Multiplayer in der Übersicht findet ihr übrigens in unserem Artikel:

8 3 Mehr zum Thema CoD Modern Warfare 2: Alle Multiplayer-Maps im Überblick

Was glaubt der Insider zu wissen?

Auf Twitter spricht The Ghost of Hope davon, dass ein Greatest Hits Map-Paket entwickelt werde. Das sind die wichtigsten Eckdaten:

Große Auswahl klassischer Maps: Offensichtlich sieht Ghost eine früher Information bestätigt, laut der fast alle Maps von Modern Warfare 2 (2009) enthalten sein sollen. Zusätzlich soll das Map-Paket andere beliebte Karten aus CoD-Titeln von Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer bringen.

Offensichtlich sieht Ghost eine früher Information bestätigt, laut der fast alle Maps von Modern Warfare 2 (2009) enthalten sein sollen. Zusätzlich soll das Map-Paket andere beliebte Karten aus CoD-Titeln von Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer bringen. Release: Erscheinen sollen die neuen Maps wohl erst für Year 2 des neuen Call of Duty. Wir dürfen also mit einem Release wohl ab Oktober 2023 rechnen.

Erscheinen sollen die neuen Maps wohl erst für Year 2 des neuen Call of Duty. Wir dürfen also mit einem Release wohl ab Oktober 2023 rechnen. Kosten: Zum ersten Mal sollen die zusätzlichen Maps angeblich als kostenpflichtige Erweiterung veröffentlicht werden. Bisher kamen zusätzliche Karten immer als kostenlose Updates. Warum dieser Strategiewechsel erfolgen sollte, ist unklar.

Einige Multiplayer-Karten des alten MW2 von 2009 stecken übrigens bereits in der Warzone-Map Al Mazrah:

3 1 CoD Warzone 2 Die neue Map Al Mazrah im Detail - Alle wichtigen Orte erklärt

Wie glaubwürdig ist die Behauptung?

The Ghost of Hope gilt als zuverlässiger Insider, der normalerweise gut informiert ist. Die Chance, dass an dieser Sache etwas dran ist, ist also relativ hoch. Andererseits klingt die angebliche Veröffentlichung als kostenpflichtiger DLC sehr ungewöhnlich. Möglich wäre allerdings, dass sich Hope nur bei diesem Detail irrt.

Was gibt es zum Multiplayer noch zu wissen?

Im September haben die Entwickler den Multiplayer von Modern Warfare 2 ausführlich vorgestellt. Wir haben das Event begleitet und liefern euch die wichtigsten Informationen in der Übersicht. Im obigen Trailer seht ihr außerdem eine Menge Gameplay aus Modern Warfare 2 und Warzone 2.

In der offenen Beta konnten viele Spielerinnen und Spieler dann selbst neue Maps und Spielmodi testen. Auch wir haben uns in den Kampf gestürzt und waren danach überwiegend positiv gestimmt. Unser Autor Sascha ist nach dem Anspielen allerdings deutlich skeptischer geworden, wie er in seinem Beta-Fazit erklärt. Eure eigene Meinung könnt ihr in unserer Umfrage kund tun:

26 0 Umfrage zu CoD MW 2 Wie hat euch die Beta gefallen?

Was haltet ihr von dem angeblichen Map-Paket? Würdet ihr euch über so manche Klassiker aus alten CoD-Teilen freuen, oder spielt ihr lieber ganz neue Maps? Und denkt ihr, dass die neuen Maps wirklich eine kostenpflichtige Erweiterung werden, oder glaubt ihr an ein Missverständnis? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!