Umfrage: Wie gefällt euch CoD Modern Warfare 2 bisher?

Call of Duty Modern Warfare 2 hat vermutlich einen der umstrittensten Launches in der CoD-Geschichte. Wer am Wochenende versucht hat, mit Freunden eine Runde zu spielen, hat teilweise ewig in der Warteschlange verbracht. Hinzu kamen Bugs, Ruckler und Treiberprobleme mit Nvidia, die teilweise zum Absturz des gesamten Spiels führten. Auch das Waffentuning wurde kurzfristig deaktiviert. Warum die Entwickler diesen Schritt gehen mussten, erfahrt ihr im separaten Artikel:

3 1 CoD Modern Warfare 2 Waffentuning geht nicht? Warum das Feature aktuell fehlt

Trotz oder gerade wegen der Startprobleme zum Launch ist die Stimmung aktuell sehr gemischt. Zwischen Euphorie und bitterer Enttäuschung ist beinahe jede Stimmung vertreten - auch bei uns auf GameStar.de. Genau aus diesem Grund möchten wir die Stimmung bei uns gerne bündeln und von euch per Umfrage ein erstes Stimmungsbild einholen.

Wie findet ihr Modern Warfare 2 bisher? Stimmt ab!

Ihr kennt das Spiel ja bereits: Stimmt bei unserer Umfrage ganz bequem per Klick ab. Pro Nase gibt es eine Stimme. Solltet ihr euch euer Netzwerk mit mehreren GameStar-Leserinnen und -Lesern teilen, kann es sein, dass bereits für euch abgestimmt wurde, obwohl ich selbst noch gar nicht auf eine Auswahl geklickt habt. In diesem Fall empfehlen wir, auf euer Smartphone und eure mobilen Daten zu wechseln.

Jetzt aber genug der Erklärungen. Hier ist die Umfrage:

Da eine einfache Abstimmung immer nur bedingt aussagekräftig ist, könnt ihr euer ausführliches Feedback und eure Gedanken zu Modern Warfare 2 in den Kommentaren niederschreiben. Wir freuen uns auf eure Texte!

Wen wiederum unsere Meinung zum neusten Call of Duty interessiert, hört am besten in den Podcast rein. Dort diskutieren Micha, Phil und Dimi darüber, welchen Stellenwert die Solokampagne und Multiplayer für CoD hat. Wer noch tiefer in die Analyse einsteigen will oder lieber liest statt zuhört, sollte einen Blick in Dimis Kolumne werfen. Denn für ihn beweist MW2, wie drastisch sich Spiele verändern und warum der Shooter für mehr steht, als nur die Zukunft der beliebten Serie.

Wann kommt unser Test mit Wertung? Wie gewohnt testen wir Call of Duty unter Live-Bedingungen auf Herz und Nieren, weswegen wir bisher noch keine Wertung veröffentlicht haben. Aktuell könnt ihr aber bereits unseren Test zur Kampagne lesen. Wir planen den vollständigen Test mit Zahlenwertung am 4. November zu veröffentlichen. Nagelt uns aber bitte nicht darauf fest.