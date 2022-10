CoD Modern Warfare 2: Waffentuning geht nicht? Warum das Feature aktuell fehlt

Ihr wollt beim neuen Gunsmith von Call of Duty: Modern Warfare 2 eure Waffen modifizieren? Dann habt ihr Pech gehabt. Denn wer sich aktuell an der Feinjustierung des persönlichen Lieblings-Gewehrs versuchen möchte, stellt unweigerlich fest: Das Waffentuning geht nicht.

Der Fehler liegt jedoch nicht bei euch, stattdessen sind die Entwickler hinter CoD MW2 persönlich dafür verantwortlich. Nachdem der Waffenschmied bei Spielern für Abstürze ohne Ende sorgte, hat Infinity Ward das Feature kurz nach Release deaktiviert.

Wir verraten euch, wo genau das Problem liegt und wie ihr trotzdem euer Loadout verwenden könnt, wenn ihr möglicherweise von dem Fehler betroffen wart. Übrigens: Wie Shooter-Experte Dimi den holprigen Launch von Modern Warfare 2 beurteilt, könnt ihr in der folgenden Analyse nachlesen.

Waffentuning geht nicht - was passiert ist

Was ist Waffentuning überhaupt? Das Waffentuning ist ein neues Feature von Modern Warfare 2, welches Spielern völlig neue Möglichkeiten bieten soll, die eigenen Gewehre, Pistolen und Co. ganz nach Belieben anzupassen. Wer das Maximallevel einer Waffe erreicht, schaltet neben den regulären Aufsätzen einen Tuning-Button frei.

Darüber lassen sich die unterschiedlichen Werte des jeweiligen Aufsatzes anpassen, was die komplette Individualisierung einer Waffe ermöglicht. Momentan fehlt das Waffentuning in Call of Duty: Modern Warfare 2 allerdings - und das aus gutem Grund.

Das Waffentuning hat Infinity Ward übrigens bereits vor dem Release in einem ausführlichen Trailer vorgestellt. Schaut am besten einfach mal selbst rein, um ein ein konkretes Bild davon zu machen:

Was war das Problem? Der Launch von Modern Warfare 2 wurde von diversen technischen Stolpersteinen überschattet, die momentan noch immer für Probleme sorgen. So zum Beispiel der neueste Nvidia-Treiber, der für massive Grafikfehler sorgen kann. Solltet ihr davon betroffen sein, können wir euch mit dem folgenden Artikel definitiv weiterhelfen:

Das Waffentuning führte bei vielen Spielern wiederum zu kompletten Abstürzen: Wer auf ein Gewehr fünf getunte Aufsätze schraubte, wurde regelmäßig aus dem Spiel geschmissen. Das sorgte unter den betroffenen CoD-Fans natürlich für ordentlich Frust, weswegen Entwickler Infinity Ward schnell Konsequenzen daraus zog.

Was ist der aktuelle Stand? Das Waffentuning von Call of Duty: Modern Warfare 2 wurde aus diesem Grund kurzerhand deaktiviert. Falls ihr euch wundert, warum ihr den Gunsmith aktuell nicht verwenden könnt, wisst ihr warum. Leider gibt es keine Info, wann das Feature wieder freigeschaltet wird. Infinity Ward gab lediglich durch, das Problem näher zu untersuchen.

Wie kann ich mein Loadout trotzdem verwenden? Habt ihr euch beim Waffentuning bereits ein bisschen ausgetobt, müsst ihr nicht verzagen. Ihr könnt eure Feinjustierung ganz einfach zurücksetzen, indem ihr alle Aufsätze von eurer ausgewählten Waffe entfernt - und die danach wieder dranschraubt. Damit solltet ihr euer bevorzugtes Loadout wieder verwenden können, müsst dabei aber natürlich auf eure Feinjustierung verzichten.

Die wichtigsten Infos zu CoD MW2

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist seit dem 28. Oktober 2022 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Wer vorbestellt hat, konnte bereits eine Woche früher in die Story-Kampagne. Was wir von dem Singleplayer halten, könnt ihr in unserem Test nachlesen oder euch auch in unserem Review-Video ansehen.

In unserem GameStar-Podcast haben wir uns ebenso bereits ausführlich über Modern Warfare 2 unterhalten. Warum Call of Duty aufholen könnte, was Battlefield 2042 versäumt hat, erfahrt ihr in der Diskussion unserer Shooter-Experten Micha, Phil und Dimi:

Habt ihr am Wochenende schon fleißig Modern Warfare 2 gespielt? Falls ja, was ist euer bisheriger Eindruck von dem neuesten Teil der Call of Duty-Reihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!