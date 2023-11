CoD Modern Warfare 3: Diese 9 Belohnungen kriegt ihr, wenn ihr die Kampagne durchspielt

Auch die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 3 belohnt euch mit Ingame-Freischaltungen.

Wie schon bei den direkten Vorgängern lohnt es sich auch im Fall von Call of Duty Modern Warfare 3 selbst für reine Multiplayer-Fans, die Singleplayer-Kampagne zumindest einmal durchzuspielen. Denn alleine für das Abschließen der Story bekommt ihr insgesamt neun Belohnungen - und ein zusätzliches Emblem, das euch das Durchspielen nochmal quittiert.

Spielerisch relevant ist davon für den Multiplayer logischerweise nichts, aber falls ihr direkt zum Launch beispielsweise euer Nutzerprofil dekorieren wollt, bekommt ihr hier ein paar Optionen an die Hand. Also gehen wir die einzelnen Freischaltungen mal im Detail durch:

Operator Skin : Corso

: Corso Operator Skin : Pathfinder

: Pathfinder Operator Skin : Jabber

: Jabber Operator Skin : Doc

: Doc Eine geheime Waffenblaupause

Calling Card : Toxic Drip

: Toxic Drip Calling Card : Rhapsody

: Rhapsody Calling Card : Ghillie Guy

: Ghillie Guy Calling Guard: Breather

Hier nochmal alle Freischaltungen in der Übersicht.

Und wie gesagt: Zusätzlich gibt's am Ende noch das Emblem fürs Durchspielen der Kampagne von MW3. Insgesamt besteht der Singleplayer von Modern Warfare 3 aus 15 Missionen, durch die ihr aber erfahrungsgemäß recht schnell durchkommen solltet. Wir rechnen mit einer Spielzeit von fünf bis acht Stunden.

Falls ihr zu den Vorbestellern des neuen Call of Duty gehört, könnt ihr übrigens bereits ab dem 2. November 2023 loslegen, denn dann beginnt die Early-Access-Phase für Modern Warfare 3. Ab dem 10. November öffnen sich die Tore dann komplett, auch für den Multiplayer des Spiels, wo ihr die neun beziehungsweise zehn Goodies dann automatisch bekommt, sofern ihr die Kampagne durchgespielt habt.

Zusätzlich zu diesen Kampagnen-Extras transferiert ihr außerdem alle Freischaltungen aus dem Vorgänger Modern Warfare 2, also sämtliche Skins, Operatoren, Waffenlevel und so weiter. Wer also in den letzten Seasons fleißig war, startet im Nachfolger direkt mit einem gigantischen Arsenal an Optionen. Und Nicki Minaj.