CoD Modern Warfare 3 fixt noch in der Beta den bisher größten Kritikpunkt der Fans

Wer ist Freund, wer Feind? Das war in Modern Warfare 3 nicht so gut zu erkennen.

Während das vorherige Call of Duty auch wegen unbeliebter Designentscheidungen viel Kritik einstecken musste, will Modern Warfare 3 offenbar einen anderen Kurs fahren und viele Fanwünsche erfüllen, sowie auf Nostalgie setzen. In der Beta sorgt jetzt ein Update dafür, dass ein großer Kritikpunkt ausgeräumt wird. Allerdings sind damit noch nicht alle Probleme gelöst.

Namen statt Rauten

Am 12. Oktober veröffentlichten die Entwickler ein Update für die aktuell laufende Beta von Modern Warfare 3, die viel Lob, aber auch Kritik bekommt. Das umfasst unter anderem folgende Änderungen:

Über den Köpfen von Gegnern seht ihr jetzt deren Namen in roter Farbe

Ihr könnt nun nach dem Rutschen schneller sprinten

Die Maschinenpistole Striker wurde abgeschwächt

Der Killstreak Guardian wurde abgeschwächt

Fahrzeuge in Ground War geht nicht mehr der Treibstoff aus, wenn sie von Spielern gefahren werden

Verschiedene Bugfixes

Die Änderung, die für viele Spielerinnen und Spieler hervorsticht, sind die neuen Namensschilder. Zuvor war über dem Kopf eines feindlichen Operators nur eine rote Raute zu sehen, jetzt ist aber immer auch der Name erkennbar. Wie das aussieht, zeigt etwa ein Tweet von CharlieIntel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Viele Fans hatten sich die Rückkehr der Namensschilder dringend gewünscht. Dementsprechend positiv fallen auch die Reaktionen aus. Allerdings wird auch betont, dass ein grundsätzliches Problem damit noch nicht gelöst sei. Denn es wäre immer noch schwer, gegnerische und verbündete Soldaten auseinanderzuhalten. So schreibt etwa der CoD-YouTuber Xclusive Ace auf Twitter:

Die Raute und das Namensschild sind vor helleren Hintergründen immer noch ziemlich schlecht erkennbar. Ein Schatten wäre eine gute Verbesserung für die Zukunft.

Diese Meinung teilen auch viele andere Fans. Auf Reddit schreibt etwa CreamPyre:

Ich schieße immer noch auf jeden Teamkollegen, den ich sehe!

Das ist zwar in normalen Spielmodi nur ein kleineres Ärgernis, könnte jedoch im Hardcore-Modus deutlich gravierender sein, wie auch PhillyPhanatic141 im selben Thread betont.

Ob sich im Verlauf des zweiten Beta-Wochenendes noch etwas verbessert, muss sich erst zeigen. Falls ihr das neue Call of Duty selbst mal ausprobieren wollt, habt ihr spätestens ab Samstag Abend die Gelegenheit dazu. Alle wichtigen Informationen zur Beta findet ihr natürlich bei uns:

Was haltet ihr bisher vom neuen Call of Duty? Glaubt ihr, dass Modern Warfare 3 viele Fehler des Vorgängers korrigieren wird? Oder seid ihr bisher noch skeptisch und wartet erst einmal den Release ab? Habt ihr die Beta vielleicht schon ausprobiert und könnt den Shooter nun besser einschätzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!