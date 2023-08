Beta von CoD Modern Warfare 3 angekündigt: Alle Infos zu Startzeit und Keys

Bald geht die Beta von Modern Warfare 3 an den Start - dann könnt ihr mit euren Freunden in die Schlacht ziehen.

Langsam aber sicher gewinnt der Hype-Train rund um das neue Call of Duty an Fahrt. Der Release ist nicht mehr fern und immer wieder heizen die Entwickler die Vorfreunde innerhalb der Community mit neuen Infos und Enthüllungen zu Modern Warfare 3 an.

Pünktlich zur Eröffnung der gamescom kündigte Publisher Activision nun an, dass Modern Warfare 3 vor seinem Release am 10. November einen offenen Beta-Test durchlaufen soll.

Wann startet die Beta?

Die Beta soll nach der kommenden CoD Next an den Start gehen, einem Call-of-Duty-Showcase, der am 5. Oktober virtuell stattfindet. Auf dem Event soll es vor allem um MW3, Warzone und CoD Mobile gehen.

Allerdings wird die Beta nicht für alle CoD-Fans gleichzeitig beginnen. Es gibt - wie jedes Jahr - einen komplizierten Terminplan mit insgesamt vier Phasen:

6. bis 7. Oktober: Exklusiver Vorabzugang auf PlayStation für Vorbesteller

Exklusiver Vorabzugang auf PlayStation für Vorbesteller 8. bis 10. Oktober: Open Beta exklusiv für PlayStation ohne Vorbestellung

Open Beta exklusiv für PlayStation ohne Vorbestellung 12. bis 13. Oktober: Vorabzugang für PC und Xbox (Vorbesteller), Open Beta auf PlayStation

Vorabzugang für PC und Xbox (Vorbesteller), Open Beta auf PlayStation 14. bis 16. Oktober: Open Beta für alle (PC, Xbox und PlayStation) ohne Vorbestellung

Die einzelnen Phasen werden jeweils um 19:00 Uhr deutscher Zeit beginnen, beziehungsweise enden.

Wie kann ich mitmachen?

Grundsätzlich steht die Modern-Warfare-Beta allen CoD-Fans offen. Wenn ihr allerdings einen Beta-Code habt, dürft ihr ein bisschen früher loslegen. Der einfachste Weg, an solch einen Key ranzukommen ist, Call of Duty Modern Warfare 3 vorzubestellen. Vorbesteller bekommen den Code automatisch. Wer sein Geld noch an sich halten will, wird die Beta aber ebenfalls spielen können.

Was gab es sonst Neues?

Während der Eröffnungsshow der gamescom enthüllte Activision bereits die ersten 10 Minuten der Kampagne von MW3. Das Video zur Mission Operation 627 ließ mit seinem stimmungsvollen Stealth-Gameplay bei uns im GameStar-Büro einige Kiefer runterklappen. Schaut am besten selbst mal rein:

9:08 10 Minuten am Stück in CoD Modern Warfare 3: Kampagne mit Special-Forces-Stimmung

Das neue Call of Duty soll am 10. November für den PC, PlayStation 4 und 5, sowie Xbox One und Series X/S erscheinen. Alle wichtigen Infos zu Modern Warfare 3 findet ihr in unserem Hub-Artikel in der Linkbox. Dieser wird bis zum Release stetig ergänzt und aktualisiert.

Seid ihr gespannt auf Modern Warfare 3? Was erwartet ihr euch vom kommenden CoD-Ableger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!