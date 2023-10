CoD Modern Warfare 3: Viel Lob, aber auch Beschwerden – was erste Beta-Reaktionen verraten

Diesen Skin könnt ihr verdienen, wenn ihr an der CoD-Beta teilnehmt und Max-Level erreicht.

Die Beta-Phase von Call of Duty Modern Warfare 3 hat begonnen, der erste Teil ist schon vorbei: Bis zum 10. Oktober konnten Playstation-Spieler den neuen Shooter schon ausprobieren. Vor der nächsten Phase gibt es jetzt zwei Tage Pause, in denen die Entwickler das Feedback genau studieren werden – und auch wir werfen mal einen Blick in die Reviews von Experten und Fans.

Es zeichnet sich ein Bild ab, das vorsichtig optimistisch stimmt: Viele Änderungen finden großen Anklang, generell haben die meisten offenbar Spaß mit MW3. Doch es gibt auch schon erste Probleme, die den anstehenden Release stören könnten, wenn sie nicht behoben werden.

Was sagen Experten und Fans zur ersten Beta?

Youtuber XclusiveAce hat auf seinem Kanal mehrere Fazit-Videos zur Beta hochgeladen, in denen er die neue Time-to-Kill und andere Änderungen unter die Lupe nimmt. Zunächst war sein Gesamtfazit positiv, er lobt das schnellere Movement (Slide-Cancelling kehrt ja zurück), die Perks, Map-Voting, die Mini-Map und die verbesserte Sicht beim Abfeuern der Waffen. Letzteres war ein großer Kritikpunkt am Vorgänger MW2.

Allerdings beklagte er auch, dass Gegner oft schwer von Team-Kameraden zu unterscheiden seien, weil es erneut keine roten Namen über den Figuren gibt, sondern ein Symbol, das aber auf weite Distanzen schlecht zu sehen ist. Diese Kritik teilt auch GamePro-Redakteur Tobias Veltin.

Auch Streamer JGOD kommt zu ähnlichen Schlüssen, er hat grundsätzlich Spaß mit der Beta, empfindet die schlechte Sichtbarkeit aber als das momentan größte Problem.

Bei XclusiveAce lief die Beta später zunehmend schlechter, wie er auf X (früher Twitter) mitteilt:

Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, aber die MWIII-Beta wurde heute nahezu unspielbar für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich häufiger in 2 Schüssen sterbe als nicht. Es war deutlich einfacher, gegen Profis und Streamer bei CoD NEXT zu spielen als heute.

Nachdem er zurück auf seinen Test-Account gewechselt hatte, sei das Spiel wieder völlig anders und viel spaßiger. Eine handfeste Erklärung dafür hat er noch nicht, will aber demnächst weitere Videoanalysen veröffentlichen.

Einige Spieler verdächtigen das SBMM (Skillbased Matchmaking) als Problemverursacher. Das System fährt in den letzten Jahren immer wieder Kritik ein, weil es Spieler meistens gegen stärkere Gegner antreten lässt, was viele wiederum als frustrierend empfinden.

Was ist mit der Time-to-Kill? Noch ein weiterer Punkt sorgt bei einigen für Fragezeichen: Grundsätzlich ist die TTK in MW3 etwas höher als im Vorgänger, das bedeutet, es dauert länger, bis ihr umfallt. Etwa vier Schüsse statt zwei bis drei – ein spürbarer Unterschied, der euch mehr Zeit zum Reagieren gibt. Allerdings schwankt die gefühlte TTK wohl stark, möglicherweise drehen die Entwickler hier noch an ein paar Schräubchen.

Was ist mit Cheatern? Die ersten Betrüger waren schon in der Playstation-Beta unterwegs. Kein gutes Vorzeichen für den finalen Release, CoD hat seit langem mit Cheatern zu kämpfen. Selbst das strenge Anti-Cheat-Tool Ricochet kann sie nicht komplett aussperren. Laut den CoD-Experten CharlieIntel war die Anzahl aber vorerst überschaubar, da nur diejenigen mit einem PS4-Devkit hacken konnten.

Die meisten Situationen sind anders zu erklären, zum Beispiel gibt es Perks, mit denen man die Position von Gegnern leichter erkennen kann. Außerdem kann Lag dazu führen, dass es so aussieht, als würde man einen Feind treffen, der aber keinen Schaden nimmt. Möglicherweise stecken auch noch Bugs im Spiel – wir behalten das bei der kommenden PC-Beta ab 12. Oktober genau im Auge.

Habt ihr die Playstation-Beta schon selber gespielt oder in Streams verfolgt? Wie ist euer erster Eindruck, auf welche Änderungen hofft ihr und welche Features gefallen euch jetzt schon? Oder wartet ihr, bis ihr auf dem PC loslegen könnt? Schreibt uns gern in die Kommentare, was ihr euch so für Gedanken über das neue Call of Duty macht.