Modern Warfare 3 könnte »die schlimmste Änderung in CoD« vielleicht wieder rückgängig machen

Aktuell stellt ihr euch in jeder Runde MW 3 neuen Spielern.

Wer erst in den letzten Jahren in die CoD-Reihe eingestiegen ist, kennt das Thema nur aus dem Reddit oder von YouTube-Videos. »Non-disbanding Lobbys« ist eine Form von Matchmaking, die es zum Leidwesen vieler Fans auch in Modern Warfare 3 nicht gibt. Doch Entwickler Sledgehammer Games gibt Hoffnung.

CoD-Lobbys könnten wie früher werden

Was genau sind »Non-disbanding Lobbys« eigentlich? Wenn ihr in Modern Warfare 3 oder einem der CoDs der letzten Jahre ein Match beendet, dann wird eure Lobby in der Regel aufgelöst.

Das Spiel sucht euch dann eine Gruppe von neuen Teammitgliedern und Kontrahenten zusammen. Das System hinter dieser Zusammenstellung ist das von Spielern stark kritisierte Skill Based Matchmaking.

In älteren CoDs wurden die Lobbys nicht automatisch aufgelöst und die Spieler blieben für längere Zeit zusammen in denselben Runden. Es konnte also vorkommen, dass ihr über Stunden mit denselben Leuten gespielt habt.

Was soll sich nun ändern? Wie der Reddit-Nutzer Intelligent-Owl-5105 in einem Post herausstellt, erklärte Sledgehammer in einem kürzlich abgehaltenen AMA, dass sie die »Non-disbanding Lobbys« testen wollen.

Dieser Test soll sich zunächst auf eine kleinere Gruppe von Spielern beschränken. Die Entwickler wollen sehen, welchen Einfluss diese Änderung auf deren Performance hat.

Sollte dieses Experiment zufriedenstellend verlaufen, könnte sich das Matchmaking für alle Spieler dementsprechend ändern. Es ist also noch nichts in Stein gemeißelt.

Warum wollen Spieler diese Änderung?

Unter dem verlinkten Post ist bombard63 der Meinung, dass »sich auflösende Lobbys die schlimmste Änderung in CoD seit Jahren sind«.

Mit der anschließenden Aussage »für Stunden mit oder gegen die immer gleichen Leute zu spielen, hat das Spiel so viel besser gemacht«, erklärt bombard63 auch, was den Fans aktuell fehlt.

Einige Spieler erinnern sich an die scherzhaften Auseinandersetzungen, die sie mit anderen Spielern über Stunden hatten und CanadAR15 fügt hinzu:

»Auch wenn das Gequatsche Spaß macht, so sind es doch die lebenslangen Freundschaften, die sich aus einem gemeinsamen Abend ergeben haben, die ich am meisten schätze.«

Ob Sledgehammer Games den Fans diesen Wunsch erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Sie scheinen jedoch bereit zu sein, das Ganze wenigstens zu testen.

Wie steht ihr zu dem Thema »Non-disbanding Lobbys«? Fehlt euch diese Funktion beim Matchmaking in Modern Warfare 3? Haben viele vielleicht nur einen verklärten, nostalgischen Blick auf die Vergangenheit? Habt ihr aus alten CoDs solche Freundschaften und auch Rivalitäten mitgenommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.