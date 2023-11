CoD Modern Warfare 3: Erster Patch mit DLSS3 ist live und es ist noch viel mehr geplant

12:23 Modern Warfare 3 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Koop

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit knapp einer Woche erschienen und nun steht der erste Patch bereit. Rund 8 GB bringt das Update auf die Waage. Interessant: Laut einem Hinweis in den offiziellen Patch-Notes (die ihr übrigens wie immer auf Seite 2 dieses Artikels findet!) haben es nicht alle vorgesehenen Änderungen in dieses Update geschafft.

Das Team arbeite daher weiterhin mit Hochdruck an wichtigen Änderungen das Movement betreffend sowie am Waffen-Balancing im Multiplayer, am Gameplay des Zombies-Modus und an weiteren Stabilitätsverbesserungen.

Aber was hat dann der heutige Patch im Gepäck? Keine Sorge: Genug! Und vor allem PC-Spieler können sich freuen.

Dank DLSS3 zu mehr Performance auf Nvidia-Systemen

Bereits zu Release hat Modern Warfare 3 mit DLSS2, FSR2 und Intels XeSS die gängigen Upscaling-Technologien unterstützt. Der neue Patch greift nun nochmal in die Technikkiste und aktualisiert Nvidias DLSS auf Version 3 inklusive Frame Generation.

Solltet ihr im Besitz einer RTX-4000-Grafikkarte sein und bislang noch mit dem ein oder anderen Performanceproblem zu kämpfen haben, dürfte euch DLSS3 einen massiven Geschwindigkeitsschub bringen. Ein Blick in unseren Tuning-Guide kann übrigens auch nicht schaden:

Was bringt der Patch sonst noch?

Es wurde eine Reihe an Absturzursachen auf dem PC behoben, die in Zusammenhang mit dem Startvorgang des Spiels stehen.

Diverse kryptische Fehlermeldungen wie etwa DEV ERROR 12510 sollen nun der Vergangenheit angehören.

Ihr erhaltet die Completion-Achievements nun auch, wenn ihr die Credits des Spiels überspringt, ihr ungeduldigen Schlitzohren.

Im Multiplayer wird nun der Höhenunterschied (über oder unter euch) eures Gegners korrekt auf der Minimap angezeigt.

Das Score Limit im Team Deathmatch wurde von 75 auf 100 erhöht.

Mehrere Waffen lassen sich nun besser kontrollieren, wenn ihr aus der Hüfte feuert.

