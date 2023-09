CoD Modern Warfare 3 geht in Sachen Maps einen ungewohnten Weg - und verspricht Großes

Gewagt: CoD 2023 erscheint mit 16 Remaster-Maps und nur vier neu entwickelten Karten. Dafür soll der Season-Nachschub riesig werden.

Im Rahmen eines neuen Blogposts kommen jetzt erste Infos zum Multiplayer-Modus von CoD Modern Warfare 3 ans Licht. Ein Entwickler fasst zusammen:

»Wir haben uns gefragt, was sich am Movement, am Gunplay und am Flow der Maps von damals gut angefühlt hat. Dann stellen wir die gleiche Frage zu den neueren Teilen. Und dann versuchen wir beides zu vereinen«, erklärt Matt Abbott von Sledgehammer Games.

Was wurde gesagt? Hier die wichtigsten Fakten im Überblick:

Nah am Original...

Man ziele auf eine möglichst originalgetreue Nachbildung der 16 Maps aus dem ursprünglichen Modern Warfare 2 von 2009 ab, die MW3 zum Launch allesamt neu auflegt. Man wolle das Gefühl von damals zurückbringen, heißt es weiter.

»Es gibt ein paar Stellen, wo wir die Metriken der Map an modernes Gameplay angepasst haben«, räumt Design Director Zach Hodson ein. »Aber zum allergrößten Teil spielen sie sich unglaublich ähnlich. Die größten Änderungen betreffen natürlich die grafische Qualität.«

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) - So sehen die Remaster-Maps aus ansehen

...aber mit Änderungen

MW3 macht keinen Hehl daraus, dass man voll auf Nostalgie setzt. Klassiker wie Favela, Highrise oder Estate gelten als absolute Legenden im Map-Pool der CoD-Serie und kehren jetzt erstmal in einer modernen Engine zurück.

Jeder einzelne Schauplatz wird anhand der Vorlage von 2009 von Hand komplett neu aufgebaut. Teilweise wurden neue begehbare Bereiche hinzugefügt (inklusive Wasserwege zum Schwimmen) und die Sichtbarkeit durch neue Lichtverhältnisse verbessert.

Riesiger Map-Pool

Die reine Anzahl von Maps wird in MW3 vermutlich schnell neue Maßstäbe für die Reihe setzen.

Zum Launch sind 20 Maps enthalten, darunter die 16 Neuauflagen aus dem alten Modern Warfare 2.

In Season 1 und Season 2 kommen jeweils drei neue Maps dazu, sodass bereits ab Februar 2024 ganze 26 Maps spielbar sein werden. Das sind mehr, als Black Ops Cold War in seiner gesamten Laufzeit erreichen konnte!

Nostalgie als Marketing-Tool: Ein CoD mit fast nur Remaster-Maps zum Release ist ungewöhnlich und bisher beispiellos. Dass MW3 stark auf die Retro-Schiene setzt und Entscheidungen des Vorgängers zugunsten von »Oldschool«-Elementen wieder über Bord wirft, war bereits seit dem Reveal im August klar.

Viele CoD-Veteranen sind darüber sehr glücklich. In unserer Preview erklären wir, warum das aber auch ein großes Risiko birgt.

Neben Bildern von den Maps gab es auch erste (wenn auch kurze) Szenen aus dem Multiplayer zu sehen:

2:13 CoD Modern Warfare 3: Erster Blick in den Multiplayer zeigt die Rückkehr von Legenden

Zwar sehen wir hier noch keine Feuergefechte, aber es fallen sofort einige wichtige Änderungen am Movement auf: So geht das Klettern über Hindernisse deutlich schneller als noch im Vorgänger und die Klettern-Animation lässt sich schnell mehrfach hintereinander auslösen.

Generell will Sledgehammer wieder für schnellere und direktere Fortbewegung sorgen und Camper komplett aushebeln. Dabei kehrt auch inklusive Slide-Cancelling zurück. Die Mechanik war 2022 gestrichen worden - das sorgte unter einigen Fans für Frust.

Ein kompletter Multiplayer-Reveal von MW3 wird für den 5. Oktober erwartet, dann findet das sogenannte CoD Next Fest statt.