»Der Modus ist für die Entwickler tot« - für CoD DMZ beseht in Season 1 wenig Hoffnung, sagt Insider

DMZ-Fans müssen aktuell mit alten Inhalten auskommen.

Nächste Woche ist am 6. Dezember endlich so weit: Die erste Season in Call of Duty Modern Warfare 3 startet und damit geht es auch mit Warzone weiter. Was allerdings mit DMZ, dem Extraction-Modus passiert, steht bisher in den Sternen und die stehen laut einem Insider wiederum nicht sonderlich gut.

Kein DMZ in Season 1?

Insider macht wenig Hoffnung: @TheGhostOfHope ist ein bekannter CoD-Insider und erklärte in einem Post auf X, ehemals Twitter, dass keine neuen Inhalte für DMZ zu erwarten sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Laut Hope sei »der Modus für die Entwickler tot«. Die Missionen sollen noch ein letztes Mal zurückgesetzt werden und dann endet der Support. Es soll also keine neuen Inhalte mehr geben.

Was war doch gleich DMZ? Es handelt sich um einen Extraction-Modus in dem ihr Solo oder im Team auf verschiedenen Maps Missionen erfüllen und Ausrüstung sammeln müsst.

Mit der Beute gilt das erfolgreich von der Maps zu entkommen. Allerdings gibt es neben KI-Gegner auch andere Spieler, gegen die ihr antreten müsst.

Für DMZ-Fans gibt es ja noch den neuen Zombie-Modus. Was der taugt, verraten wir euch in unserem Test-Video:

12:23 Modern Warfare 3 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Koop

Wie ist der offizielle Stand?

Die letzte Ankündigung bezüglich DMZ gab es am 2. Oktober 2023 über den offiziellen X-Account von Call of Duty:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Entwickler beteuern, dass sie DMZ weiterhin supporten wollen, auch wenn es keinen konkreten Infos gab. Es wurde jedoch angekündigt, im Vorfeld der ersten Season von MW 3 neue Details zu verraten.

Es ist aktuell also schwer zu sagen, wie es konkret mit DMZ weitergeht. Mit Beginn der ersten Season wird Urzikstan die neue Warzone-Map werden und die alte Karten ablösen.

Ob DMZ dann ausgekoppelt wird und als komplett eigenständiger Modus funktioniert oder in Warzone selbst spielbar bleibt, ist unbekannt.

Mit DMZ versuchte Activision an den Erfolg von Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov anzuknüpfen. Ähnlich wie bei Battlefield 2042 und Hazard Zone, konnte der Funke aber nie so richtig auf die Community überspringen. Habt ihr den DMZ-Modus gespielt oder tut es noch aktiv? Woran könnt ein Ende des Supports liegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.