CoD Modern Warfare 3: Keine Sorge, Shipment ist auf dem Weg - und die Alternative gibt's jetzt schon

Shipment kam schon in Modern Warfare 2 als neue Version zurück, Container gab es natürlich immer noch.

Das neue Call of Duty sorgte zum Release für jede Menge Diskussionen: Die Kampagne ist für Kritiker wie Fans eine große Enttäuschung. Im Multiplayer kann man sich zwar über sinnvolle Verbesserung gegenüber dem Vorgänger freuen, aber es gibt auch Ärger wegen dem Matchmaking. Und dann steht noch der Vorwurf im Raum, dass Modern Warfare 3 im Grunde nur ein glorifizierter DLC sei.

Worüber sich aber zweifellos die meisten Fans freuen würden, wäre eine Rückkehr der Chaos-Karte Shipment. Die ist zum Glück auch gar nicht unwahrscheinlich, in der Zwischenzeit gibt es aber auch eine gute Alternative.

Kommt Shipment zurück?

Aktuell ist noch nicht endgültig bestätigt, dass es Shipment auch wieder in Modern Warfare 3 als Karte geben wird. Allerdings war die Map schon Gegenstand mehrerer Leaks. Schon weit vor dem Release behauptete ein Leaker, dass Shipment wieder im neuesten Call of Duty auftauchen würde.

Und Anfang November gelang es jemandem, vor Release Zugang zum Spiel zu bekommen. In dieser Version waren offenbar Shipment, Shoothouse und weitere Multiplayer-Maps spielbar. Wie EarlyGame berichtet, ließ Activision den Post des Leakers entfernen, es handelt sich also höchstwahrscheinlich um korrekte Informationen.

Man kann davon ausgehen, dass es sich die Entwickler nicht entgehen lassen, die bei der Community so beliebte Map in irgendeiner Form zurückzubringen, und wenn nur die Version aus Modern Warfare 2 wiederverwertet wird. Wann Shipment allerdings kommt, ist aktuell noch unklar. In Season 1 erwarten uns andere Maps, möglicherweise könnte die Container-Karte dann mit Season 1 Reloaded zurückkehren.

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Eine gute Alternative

Falls ihr das Chaos, die Hektik und den schnellen Grind von Shipment schon jetzt gerne hättet, gibt es in Modern Warfare 3 immerhin eine gute Alternative. Rust, ein weiterer Map-Klassiker der schon zum Release seinen Weg ins neueste Call of Duty gefunden hat, drückt nämlich auf ähnliche Knöpfe.

Es ist ebenfalls eine recht kleine Karte, auf der ihr nie lange ums Kämpfen herumkommt. Campen ist hier ebenfalls nicht besonders attraktiv, auch wenn es den großen Turm in der Mitte und ein wenig längere Sichtlinien als auf Shipment gibt. Daraus ergibt sich allerdings auch der Vorteil, dass ihr hier auch auf größere Distanzen ausgelegte Waffen recht gut leveln könnt.

Hofft ihr auch darauf, dass Shipment bald die Map-Auswahl von Modern Warfare 3 erweitert? Würdet ihr euch einen ganz anderen Schauplatz zurückwünschen? Oder seid ihr mit den verfügbaren Karten eigentlich ziemlich zufrieden und könnt auf völlig chaotische Matches gut verzichten? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!