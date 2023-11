CoD Modern Warfare 3: Wann unser Test kommt und wie wir vorgehen

Modern Warfare 3 steht vor der Tür - und damit auch unser GameStar-Test.

Mit Call of Duty Modern Warfare 3 scheint sich Activision endgültig verabschiedet zu haben vom ur-uralten Release-Modell, an einem Tag ein komplettes Spiel zu veröffentlichen. Stattdessen wiederholt sich das Muster vom letztjährigen MW2: Erst erscheint die Kampagne, dann der Multiplayer, dann irgendwann ein überarbeitetes Warzone samt erster Season. Konkret sehen die Daten so aus:

Ab 2. November 2023 : Vorbesteller dürfen mit der Kampagne loslegen.

: Vorbesteller dürfen mit der Kampagne loslegen. Ab 10. November 2023 : Der reguläre Multiplayer lässt sich spielen.

: Der reguläre Multiplayer lässt sich spielen. Ab voraussichtlich Dezember 2023: Season 1 startet samt neuer Warzone-Map Urzikstan.

Das wirkt sich natürlich auch auf unseren GameStar-Test zu MW3 aus. Wir stürzen uns pünktlich zum Early-Access-Launch in die Singleplayer-Kampagne, ballern uns schnellstmöglich durch sämtliche Missionen und liefern euch bis Anfang kommender Woche unser erstes Testfazit zum Singleplayer.

9:08 10 Minuten am Stück in CoD Modern Warfare 3: Kampagne mit Special-Forces-Stimmung

Ab dem 10. November begeben wir uns unter Live-Bedingungen auf Multiplayer-Pirsch, um zu testen, ob sich bei MW3 die Probleme des Vorgängers wiederholen. Modern Warfare 2 litt zum Release unter Bugs, Performance-Problemen und Abstürzen. Da der Nachfolger technisch nahezu identisch ist, rechnen wir mit einer reibungsloseren Veröffentlichung - aber man weiß ja nie.

Eine Wertung vergeben wir ohnehin erst, wenn wir ausgiebig Eindrücke im Multiplayer und Zombie-Modus gesammelt haben.

Konkret heißt das:

Bis 6./7. November könnt ihr mit unserem Singleplayer-Test zu MW3 rechnen.

könnt ihr mit unserem Singleplayer-Test zu MW3 rechnen. Den Multiplayer-Test samt finaler Wertung planen wir bis zum 15. November 2023 .

. Zum Launch von Warzone (3.0?) samt Season 1 im Dezember 2023 schauen wir uns den Zustand des Spiels nochmal an und vergeben je nach Bedarf eine überarbeitete Wertung.

Die Testvideos veröffentlichen wir wieder zweigeteilt - es wird ein eigenes Video mit Singleplayer-Fazit geben und dann nochmal eines für den Multiplayer samt Zombies. Sollten zum Launch die Server einkrachen, erfahrt ihr das natürlich unmittelbar als News bei uns. Aber hoffen wir mal auf das Gegenteil.