Update für Modern Warfare 3 schwächt eure Waffen: Welche sind betroffen?

An der Waffen-Balance von Call of Duty wird eigentlich immer geschraubt. Jetzt gerade ist Modern Warfare 3 dran: Ein neues Update ist am 21. November erschienen und es verändert die Werte einiger Waffen. Die bisher zu starken Assault Rifles werden schwächer, dafür gibt's gute Nachrichten für SMG-Fans.

Wir listen euch die wichtigsten Anpassungen auf, die kompletten Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieser Meldung.

Holger 556: Headshot-Schaden verringert, Schaden für Schüsse in Hals, Oberkörper, Arm und Hand verringert. Nach dem Sprinten dauert es etwas länger, bis ihr feuerbereit seid.

DG-58: Maximalen und mittleren Schaden verringert, Schaden für Halstreffer verringert, Zeit zwischen Bursts verlängert.

FR 5.56: Schaden durch die Bank verringert, Zielgeschwindigkeit verlängert.

Striker: Maximale Schadensreichweite erhöht, Zielgeschwindigkeit ebenfalls erhöht.

AMR9: Treffer in Unterkörper, Unterarm und Hand richten jetzt mehr Schaden an. Außerdem ist die Waffe nach einem Sprint deutlich schneller feuerbereit.

Striker 9: Schaden wurde verringert, dafür die Zielgeschwindigkeit erhöht.

Im Update stecken außerdem einige Bug-Fixes, dank denen das Spiel stabiler laufen sollte. Zudem wurden Exploits gefixt, mit denen man sich zum Beispiel im Multiplayer unsichtbar machen konnte. Einer der nervigsten Skins wurde auch endlich repariert:

Wie gefallen euch die vorgenommenen Änderungen an der Waffenbalance? Glaubt ihr, dass der Multiplayer sich damit fairer anfühlt oder hätte es die Anpassungen in euren Augen nicht gebraucht? Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit der aktuellen Meta des Shooters? Schreibt es uns gern direkt unten in die Kommentare zum Artikel.