CoD Modern Warfare 3 macht euch diese Woche den Grind besonders leicht

Schon der berühmte Philosoph Obi-Wan Kenobi sprach in Black Hawk Down 2001 wahre Worte: It's all in the grind. Und das gilt auch für viele Spielerinnen und Spieler von Call of Duty Modern Warfare 3, denn aktuell befinden wir uns in der Warmlaufphase vor der ersten offiziellen Saison: Bis zum Start Anfang Dezember 2023 zocken sich viele Leute die Augen aus dem Kopf, um ihren Spielerrang und ihre Waffen aufs Max Level zu bringen, damit mit Season 1 der richtige Prestige-Grind losgehen kann.

Außerdem läuft immer noch der Battle Pass von MW2s sechster Season, der sich bis Dezember abschließen lässt.

Ihr hinkt hinterher? Gar kein Problem, denn diese Woche machen Activision und Sledgehammer Games euch den Grind besonders leicht. Im Rahmen einer großen Double-XP-Aktion könnt ihr ordentlich aufholen.

Wie lange gibt's Double XP?

Das Double-XP-Event dauert diesmal fast eine ganze Woche. Startpunkt ist der 22. November 2023 um 19 Uhr deutscher Zeit. Das Event läuft bis einschließlich 27. November 2023. Um 19 Uhr schließen sich die Pforten. Ihr habt also über das Wochenende hinaus Zeit, massig XP zu farmen.

Was steckt im Event?

Die doppelten XP gelten für alle levelbaren Bereiche von Modern Warfare 3, also für den Battle Pass, euren Spielerrang und eure Knarren. Ihr könnt im regulären Multiplayer leveln oder alternativ in Zombies. Unser Tipp: Konzentriert euch auf den Battle Pass, falls ihr hier noch nicht Stufe 100 seid, denn wahrscheinlich wird's bis zum Ende von Season 6 keine derart günstige Gelegenheit mehr geben.

Falls ihr mit dem Battle Pass schon durch seid, dann Tipp Nummer zwei: Zeitgleich zum Start des Events geht eine 24/7 Playlist mit der Map Rust live. Abseits von Shipment (aktuell nicht in MW3 verfügbar) gibt's keine kompaktere Map, um alle Waffengattungen effizient zu leveln.

Gerade komplexere Knarren wie Sidearms, Launcher oder Scharfschützengewehre lassen sich in Double-XP-Phasen deutlich bequemer aufstufen als in Trockenphasen. Fokussiert euch hier drauf, denn Spielerrang 55 erreicht ihr auch ohne Bonus-XP ziemlich schnell.