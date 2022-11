CoD MW 2: Was halten bekannte Shooter-Experten vom Spiel?

Shooter-Hit oder Vollpreis-Beta? Bei Spielern und Experten gehen die Meinungen zum neuen Call of Duty Modern Warfare 2 weit auseinander. Auch wir erkennen zwar das große Potenzial des neuen Ego-Shooters, ärgern uns aber über technische Unzulänglichkeiten und fehlende Funktionen, wie ihr im inzwischen vollständigen Test mit Wertung nachschlagen könnt:

Was wir von CoD MW 2 halten, wisst ihr nun. Aber was sagen andere Leute, die sich beruflich mit Spielen beschäftigen, zu Infinity Wards neuestem Shooter? Wir fassen die Meinungen einiger der bekanntesten Streamer und YouTuber zusammen.

Das halten Experten von CoD Modern Warfare 2

Shroud: Der bekannte Shooter-Profi, der jetzt mit Streamen und YouTube seinen Lebensunterhalt bestreitet, sagte etwas sehr kontroverses während eines Streams. Und zwar, dass er derzeit lieber Battlefield 2042 spielen würde. Das liege daran, dass BF2042 inzwischen besser sei, obgleich es bei Waffenmodellen und Animationen nicht mithalten könne.

Shrouds Aussage könnt ihr hier anschauen:

TimTheTatman: Auch dieser Streamer und Shooter-Experte hat kaum lobende Worte für CoD MW 2 übrig. Er äußerte, dass er das neue Spiel lieber nicht streamen möchte. Als Grund gab er Skillbased Matchmaking (SBMM) an. So müsse er ständig gegen Schwitzer spielen, was das Spiel für ihn zerstören würde.

Skillbased Matchmaking steht vor allem bei stärkeren Spielern in der Kritik, da sie so gegen andere Spieler auf hohem Niveau antreten müssen. Das macht es schwierig und anstrengend, Matches zu dominieren.

JackFrags: Der Streamer und YouTuber lobt CoD MW 2 für viel Liebe zum Detail und hebt besonders den neuen Modus Prisoner Rescue als etwas Großartiges hervor. Er begründet seine Liebe für den Modus darin, dass es einer der ungewöhnlichsten CoD-Modi sei.

Die Spielweise fordere taktischeres Vorgehen, was prima zum etwas langsameren, bedächtigeren Tempo dieser Iteration passe:

Westie: Dieser Shooter-YouTuber widmete sich in einem Video CoD Modern Warfare 2 und hebt einen interessanten Aspekt des Weltdesigns hervor. Und zwar stecken viele Maps wie Matrjoschka-Puppen ineinander. Beispielsweise steht die Map Embassy tatsächlich in der großen kommenden Warzone-Karte Al-Mazrah. Es gibt also kleine Maps für 6v6, die wiederum Teil von größeren Ground-War-Maps sind, die ebenfalls auf Al-Mazrah zu finden sind. Es wird überdies spekuliert, dass dies in Zukunft auch für in Mexiko angesiedelte Schauplätze gelten wird, wenn eine mutmaßliche zweite Warzone-Map erscheint.

Was wir bislang über die neue Warzone-Map wissen, fassen wir hier zusammen:

Diese Herangehensweise gibt der Spielwelt (übrigens auch in der Kampagne) ein Gefühl von zusammenhängender Geschichte. Westies Video könnt ihr hier anschauen:

Es gibt natürlich noch viel mehr Streamer und YouTuber, die eine Meinung zu Call of Duty Modern Warfare 2 äußern. Hier haben wir euch lediglich ein paar prominente Stimmen herausgesucht.

Was haltet ihr bislang von CoD Modern Warfare 2? Stimmt ihr mit den Meinungen eines Experten überein oder habt ihr ganz anders geartete Loblieder/Kritikpunkte? Schreibt uns gerne in die Kommentare!