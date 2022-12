CoD MW2 bringt Shipment zurück, aber die legendäre Map ist plötzlich anders als gewohnt

Am 14. Dezember erhalten Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 ihr nächstes großes Update. Season 1 Reloaded bringt viele neue Inhalte, ein Highlight für den Multiplayer von MW2 ist aber sicher die neue Map, Shipment. Die ist zwar ein Klassiker und den meisten CoD-Veteranen wohl schon ein Begriff, kehrt nun aber in einer neuen, veränderten Version zurück. Wir zeigen, was euch erwartet!

Wenn ihr wissen wollt, wann genau Season 1 Reloaded spielbar ist und welche Neuerungen euch noch erwarten, dann erfahrt ihr all das in unserem großen Info-Artikel:

57 4 CoD Warzone 2 & MW2: Season 1 Reloaded Alle Infos zum Start und neuen Inhalten

So funktioniert Shipment in MW2

Das Grundprinzip von Shipment bleibt natürlich auch im neuesten CoD gleich. Es handelt sich um eine ziemlich kleine Karte, auf der zahlreiche Container verteilt sind, die die Laufwege bestimmen und zum Teil begehbar sind. Allerdings gibt es drei größere Änderungen gegenüber vorangegangenen Versionen, die auch in einem Blog-Posting vorgestellt wurden:

Shipment ist nun auf hoher See: Schon auf den ersten Bildern wie dem obigen war zu sehen, dass um die Grenzen der Karte der Ozean tobt. Während es früher noch möglich war, sich für kurze Zeit außerhalb der Map-Grenzen zu bewegen, plumpst ihr nun bei einem solchen Versuch einfach ins Meer.

Schon auf den ersten Bildern wie dem obigen war zu sehen, dass um die Grenzen der Karte der Ozean tobt. Während es früher noch möglich war, sich für kurze Zeit außerhalb der Map-Grenzen zu bewegen, plumpst ihr nun bei einem solchen Versuch einfach ins Meer. Ihr könnt nicht mehr klettern: In früheren Neuauflagen der Karte (wie etwa in Vanguards Shipment) war es möglich, über Kisten auf und in höher gelegene Container zu klettern, was für zusätzliches Chaos und unerwartete Angriffe von allen Seiten sorgen konnte. In Modern Warfare 2 soll die Schlacht nun aber auf dem Boden bleiben und ihr könnt nirgendwo mehr klettern.

Mehr Deckung: Zuletzt kündigen die Entwickler außerdem an, dass auf der Karte mehr Kisten und Fässer verteilt sind, die euch im Kampf zusätzliche Deckung bieten. Wie das neue Shipment mit mehr Deckung aussieht, zeigen euch bereits einige Screenshots:

Shipment in CoD Modern Warfare 2 - Screenshots von der neuen Version des Klassikers ansehen

Was sagt die Community?

Die Reaktionen auf die angekündigten Änderungen fallen im Großen und Ganzen positiv aus. Auf Reddit freuen sich etwa viele Spielerinnen und Spieler darüber, dass es nicht mehr möglich sein wird, auf Containern zu campen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und auch unter dem Tweet der CoD-Experten von CharlieIntel sind viele positive Kommentare zu lesen. So freut sich etwa Joshua Ryder ebenfalls darauf, weniger Campern zu begegnen:

Das ist großartig. Die Leute, die einfach auf den Containern lagen, waren wirklich nervig. Gut ist außerdem, dass wir gegen Camper in den Containern mit einer Bohrladung vorgehen können, das wird super.

Auch der Twitter-Nutzer 4G sieht den Verzicht aufs Klettern positiv und glaubt, dass Shipment dieses Mal besser wird:

Ich bin so froh, das zu hören. Das hat meiner Meinung nach Shipment in Vanguard wirklich ruiniert. Die Karte wurde einfach nicht mit dem Gedanken an Vertikalität designt.

Viele Spielerinnen und Spieler sehen auch schon die Beliebtheit der Bohrladung auf der neuen Karte voraus, so schreibt etwa Unknxwn:

Super. Das Einzige, um was ich mir nun Sorgen mache, sind die Spawnpunkte. (Und eine Randnotiz, Bohrladungen werden die beliebteste Ausrüstung hier sein, haha.)

Wie gut sich das neue Shipment dann wirklich spielt, zeigt sich natürlich erst beim Launch von Season 1 Reloaded. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Was gibt es noch Neues zu Modern Warfare 2?

1:00 CoD Modern Warfare 2: Teaser zeigt, wie die erste Raid-Episode die Kampagne fortsetzt

Wenn ihr euch am Feierabend nicht gerade in die Hektik und das Chaos von Shipment stürzen wollt, dann wartet ab dem 14. Dezember auch der erste Koop-Raid auf euch. Als Dreierteam aus Price, Farah und Gaz erkundet ihr hier eine unterirdische Geheimbasis, kämpft gegen die KI und löst mehrere Rätsel. Dabei setzt der Raid auch die Geschichte der Kampagne fort, und ihr bekommt als Belohnung einen neuen Specialist. Wie gut uns Kampagne und Multiplayer von Modern Warfare 2 gefielen, lest ihr im Test.

Nun seid ihr dran: Was haltet ihr von der Neuauflage von Shipment? Gefallen euch die Änderungen oder hättet ihr die Karte lieber wie früher? Hattet ihr am Ende auf eine ganz andere Map gehofft? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!