CoD MW2: Häufige Fehler und Abstürze der Beta und was ihr dagegen tun könnt

Die Beta zu Call of Duty Modern Warfare 2 ist mittlerweile auch auf dem PC gestartet. Während zum jetzigen Zeitpunkt nur Vorbesteller spielen dürfen, können ab heute Abend auch alle anderen Interessierten einen Blick wagen.

Wie es aber mit Betas so ist, gibt es auch ein paar technische Probleme, die den Spielspaß im Wege stehen können. In diesem Artikel informieren wir euch über derzeit bekannte Probleme und verraten euch Fixes und Workarounds, sofern möglich. Wie ihr euch darüber hinaus technisch auf die Beta vorbereiten könnt, erfahrt ihr hier:

Fehler #1: Verifikation der Handynummer

Einer der häufigsten Fehler der laufenden Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist, dass ihr möglicherweise nach einem PC-Neustart ausgesperrt seid. Modern Warfare 2 beziehungsweise Steam fragt dann nach eurer Handynummer, um euren Zugang entsprechend zu verfizieren. Gebt ihr mehrmals eine Nummer an, die bereits hinterlegt ist, kommt es unter Umständen zu einer Sperre.

Um das Problem zu beheben, könnt ihr wie folgt vorgehen:

schließt Modern Warfare 2 vollständig

öffnet euren Steam-Clienten und geht dort in die Einstellungen

wechselt auf den Reiter Web Browser , klickt auf Webbrowserdaten löschen und bestätigt den Vorgang

, klickt auf und bestätigt den Vorgang startet wieder Modern Warfare 2

Im Idealfall könnt ihr jetzt mit der Beta fortfahren. Die Entwickler weisen allerdings daraufhin, dass der Fix eventuell nicht bei allen Spielern funktioniert. Das Team arbeite mit Hochdruck an einer Behebung des Problems.

Fehler #2: Checking for Update

Ebenfalls berichten viele Spieler darüber, dass Modern Warfare 2 aus unbekannten Gründen ununterbrochen nach einem neuen Update sucht. Auch dafür gibt es einen Workaround:

Rechtsklick auf Modern Warfare 2 Beta in Steam

wählt Eigenschaften aus

aus geht auf Lokale Dateien und dort anschließend auf Durchsuchen...

und dort anschließend auf im Spieleordner klickt auf den Ordner main

löscht dort die folgenden Dateien: data0 , data1 , toc0 und toc1

Anschließend lasst ihr über Steam die Installation der Beta noch einmal verifizieren. Fehlende Dateien werden dabei automatisch neu heruntergeladen.

Ebenfalls gilt bei diesem Fehler, dass der Workaround nicht allen Spieler helfen konnte. Die Entwickler arbeiten an einer weiteren Lösung.

Fehler #3: Lösungen für Abstürze

Die Beta von Modern Warfare 2 tendiert außerdem bei einigen Spielern dazu, öfters ohne ersichtlichen Grund abzustürzen. Häufig treten dabei die folgenden Fehlermeldungen auf:

0x8000FFF

0xC0000005(0)N

HUENEME CONCORD

0x887a0005

Die Entwickler haben bereits ein Update veröffentlicht, um ein paar der Absturzursachen zu beheben. Es gibt jedoch immer noch Spieler, die davon berichten, dass ihnen der Client regelmäßig abstürzt. Falls ihr auch dazu gehört, folgen hier ein paar Tipps, um eventuell das Problem zu beheben.

Laut einem Reddit-Beitrag hilft es in den Grafikeinstellungen die Optionen Nvidia Reflex und On Demand Texture Streaming zu deaktivieren

zu deaktivieren ein anderer Beitrag empfiehlt, die Shader-Qualität auf niedrig zu setzen

zu setzen Löschen der Config-Datei: Öffnet in Windows euren Dokumente-Ordner, sucht den Ordner Call of Duty und öffnet den playersBeta-Ordner . Darin löscht ihr die config-Datei. Beim Spielstart sollte nun eine neue Konfigurationsdatei automatisch angelegt werden.

und öffnet den . Darin löscht ihr die config-Datei. Beim Spielstart sollte nun eine neue Konfigurationsdatei automatisch angelegt werden. Nutzername ändern: Falls ihr euer Steam-Konto bislang nicht mit einem Activision-Account verbunden habt, erhaltet ihr zu Spielstart einen zufallsgenerierten Namen. Die Entwickler raten dazu, dass ihr diesen zu Beginn ändert, um etwaige Crashes zu vermeiden

Falls ihr euer Steam-Konto bislang nicht mit einem Activision-Account verbunden habt, erhaltet ihr zu Spielstart einen zufallsgenerierten Namen. Die Entwickler raten dazu, dass ihr diesen zu Beginn ändert, um etwaige Crashes zu vermeiden Automatischen Neustart vermeiden: Sollte das Spiel aufgrund veränderter Einstellungen neugestartet werden müssen, dann macht dies manuell. Beim automatischen Neustart kann es dazu kommen, dass Modern Warfare 2 einfach abstürzt.

Fehler #4: Matchmaking findet keine Spiele mehr

Neben Abstürzen und anderen Sperren kann es passieren, dass irgendwann euer Matchmaking in einer Art Dauerschleife gefangen ist. Hier hilft es nur, die Suche abzubrechen und noch einmal das Matchmaking zu starten. Manchmal muss der Schritt sogar mehrfach gemacht werden, damit ihr endlich wieder neue Gegner findet.

Wie sieht es derzeit bei euch aus: Konntet ihr in die Beta von Modern Warfare 2 schon reinschnuppern oder kämpft ihr noch mit Problemen? Habt ihr vielleicht selbst Tipps über, die wir hier noch nicht aufgeführt haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!