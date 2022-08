CoD MW2 enthüllt neue Multiplayer-Map, diesmal mit erstem richtigen Gameplay

Eigentlich sollte der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 erst am 15. September enthüllt werden, wenn das große CoD Next Event stattfindet. Doch Entwickler Infinity Ward beginnt offenbar bereits im Vorfeld kleinere Teaser und Info-Häppchen zu veröffentlichen.

In einem neuen Post auf Twitter und TikTok gab es deshalb jetzt überraschend die ersten offiziellen Multiplayer-Szenen überhaupt zu sehen:

Der Clip ist zwar nur etwas über eine Minute lang, zeigt aber eine neue Map, eine Waffe und verrät ein paar Fakten rund um das Multiplayer-Design.

Was wurde gezeigt?

Zum ersten Mal sehen wir echtes First-Person-Szenen aus dem Spiel in einer Multiplayer-Umgebung. Zuvor gab es bereits längere Gameplay-Abschnitte aus der Solo-Kampagne zu sehen.

Die Entwickler enthüllen die Map Farm 18, eine Art geheimes Trainingsgelände für Spezialeinheiten, angesiedelt auf einem verlassenen Fabrikgelände, das teilweise verfallen und überwuchert ist.

Die Spielfigur bewegt sich durch die Innen- und Außenbereiche der Map und feuert auch ihre Waffe ab, bei der es sich um eine M4 handelt – weitere Waffenmodelle haben wir bereits aus den anderen Trailern und Bildern identifiziert.

Was sagen die Entwickler?

Der Multiplayer-Chefentwickler Geoff Smith erklärt, man wolle damit die Gefechte auf engstem Raum der Shoothouse-Map aus MW 2019 mit einer klassischen 6vs6-Karte kombinieren:

Wir packen sozusagen das Shoothouse in die Mitte der Map. Wer sich diese wirklich extrem verrückte Action wünscht, findet sie dort. Wer lieber andere Wege gehen will und einen anderen Spielstil bevorzugt, kann das auf Farm 18 ebenfalls tun.

Auch das Camper-Problem des Vorgängers wird thematisiert: Man achte darauf, dass es auf der Map nicht zu viel Gebüsch gebe, erklärt Map-Artist Ashley Thundercliff. »Wenn der Bewuchs zu dicht ist, verstecken sich Leute in Ecken. Zu wenig, und das Industriegelände sieht nicht überwuchert aus. Wir versuchen hier also eine gute Balance zu finden: Es soll schön und realistisch aussehen und zugleich Spaß machen!«

Farm 18 ist die zweite offiziell enthüllt Map des Spiels, zuvor war Marina Bay Grand Prix vorgestellt worden, die auf einer Formel-1-Rennstrecke spielt.

Drei Fakten, die wir aus dem Clip mitnehmen können

Neben den Aussagen der Macher selbst zeigt das Video aber noch ein paar kleinere, aber dennoch spannende Punkte auf.

Map-Design: Die Vogelperspektive auf Farm 18 zeigt recht deutlich, dass die Entwickler wieder mehr zum klassischen Design mit drei Lanes zurückkehren – also klaren Laufwegen und Sichtlinien in einem mehr oder minder symmetrischen Aufbau. MW2019 war oft wegen seiner labyrinthartigen Map-Layouts mit zu vielen Winkeln und Verstecken kritisiert worden. 3-Lane-Maps gelten dagegen als besonders gut lesbar, ausbalanciert und kompetitiv.

Die Vogelperspektive auf Farm 18 zeigt recht deutlich, dass die Entwickler wieder mehr zum klassischen Design mit drei Lanes zurückkehren – also klaren Laufwegen und Sichtlinien in einem mehr oder minder symmetrischen Aufbau. MW2019 war oft wegen seiner labyrinthartigen Map-Layouts mit zu vielen Winkeln und Verstecken kritisiert worden. 3-Lane-Maps gelten dagegen als besonders gut lesbar, ausbalanciert und kompetitiv. Waffen-Recoil: Der Rückstoß der M4 im Videoclip sieht auffällig stark aus und unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger aus 2019. Kimme und Korn der Waffe simulieren heftige Bewegungen beim Feuern – das bedeutet jedoch nicht, dass die Waffen in MW2 per se ungenauer sind, sondern ist höchstwahrscheinlich eine optische Design-Entscheidung. Der Betreiber der Fanseite ModernWarzone spricht den starken Recoil ebenfalls in einem Tweet an.

Der Rückstoß der M4 im Videoclip sieht auffällig stark aus und unterscheidet sich deutlich vom Vorgänger aus 2019. Kimme und Korn der Waffe simulieren heftige Bewegungen beim Feuern – das bedeutet jedoch nicht, dass die Waffen in MW2 per se ungenauer sind, sondern ist höchstwahrscheinlich eine optische Design-Entscheidung. Der Betreiber der Fanseite ModernWarzone spricht den starken Recoil ebenfalls in einem Tweet an. Grafik und Stil: Auch wenn es sich um ein eher niedrig aufgelöstes Tiktik-Video handelt, sieht die Grafik durchaus beeindruckend aus. Insbesondere bei der Beleuchtung in den Innenräumen sind ganz deutliche Verbesserungen gegenüber MW2019 zu sehen. Außerdem strotzen viele Bereiche vor kleinen Details wie herumliegendem Schutt, Pfeiler sind von Einschusslöchern übersäht, aus Stromkästen sprühen Funken und so weiter.

Wie Infinity Ward den Shooter ansonsten verbessern will und warum hinter den zurückhaltenden Innovationen ein durchdachter Plan steht, lest ihr in unserer großen Preview zu CoD MW2