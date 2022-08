CoD Modern Warfare 2: Beta und Multiplayer-Reveal haben einen Termin, erste Map enthüllt

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am 28. Oktober 2022 erscheint der neueste Teil der Shooter-Reihe und damit wird es höchste Zeit, dass Infinity Ward mit ein paar handfesten Infos um die Ecke kommt: Wann der Multiplayer-Reveal und die Beta stattfinden und wie die erste Map aussieht, lässt Activision jetzt durchblicken.

Was wir bisher über die Story und Singleplayer-Kampagne, das Gameplay und die Technik, sowie die Maps und Spielmodi von CoD: Modern Warfare 2 wissen, haben wir übrigens in unserer großen Übersicht für euch zusammengefasst. Werft am besten selbst einen Blick hinein, was genau euch mit dem nächsten Call of Duty erwartet:

171 4 CoD: Modern Warfare 2 Alles, was ihr zum neuen Call of Duty wissen solltet

Klage gegen Activision Blizzard

Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

CoD MW2: Wichtige Termine und erste Map enthüllt

Wann findet die Beta statt?

Dass Call of Duty: Modern Warfare 2 eine Beta bekommt, war kein Geheimnis. Das wurde bereits auf der offiziellen Website versprochen. Jetzt verrät Activision endlich konkrete Termine und bestätigt damit die Leaks von RalphsValve. Zwar hat sich der Branchen-Insider um einen Tag geirrt, lag aber mit seiner Prognose prinzipiell richtig.

Die offiziellen Daten für die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 lauten demnach:

Early Access auf Playstation: 16. bis 17. September 2022 ab 18 Uhr deutscher Zeit

16. bis 17. September 2022 ab 18 Uhr deutscher Zeit Open Beta auf Playstation: 18. bis 20. September 2022 ab 18 Uhr deutscher Zeit

18. bis 20. September 2022 ab 18 Uhr deutscher Zeit Early Access auf allen Plattformen: 22. bis 23. September ab 18 Uhr deutscher Zeit

22. bis 23. September ab 18 Uhr deutscher Zeit Open Beta auf allen Plattformen: 24. bis 26. September ab 18 Uhr deutscher Zeit

Was bietet die Beta? Die Details zu den genauen Inhalten der MW2-Beta bleiben aktuell etwas oberflächlich. Activision lässt durchblicken, dass es mehr als nur die klassische 6-vs-6-Erfahrung zum Ausprobieren geben soll. Von mehreren Maps unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Spielmodi ist ebenfalls die Rede. Fest steht zumindest, dass wir uns definitiv auf der Map Marina Bay Grand Prix austoben dürfen - weiter unten dazu mehr.

Wie komme ich mit Early Access früher in die Beta? Für früheren Zugang in die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 müsst ihr das Spiel vorbestellt haben beziehungsweise noch vorbestellen. Habt ihr das getan, dürftet ihr bereits einen Beta-Code bekommen haben beziehungsweise noch bekommen.

Wie nehme ich ohne Early Access teil? Um die Beta von Modern Warfare 2 zu spielen, ohne vorzubestellen, müsst ihr euch einfach auf der offiziellen Website von Call of Duty registrieren. Dafür ist ein Battle.net- oder Steam-Account vorausgesetzt, über den eure Registrierung für die Beta läuft.

Übrigens: Wer die Beta spielt, kann in deren Zuge ein paar Belohnungen für das finale Spiel freischalten. Außerdem bekommen Vorbesteller in der Beta-Version ein paar exklusive Inhalte, wie zum Beispiel Ghost, Farah, Price und Soap mit besonderen Outfits als Operator und den FJX Cinder Weapon Vault.

Wann ist der Multiplayer-Reveal?

Was die Zukunft für Call of Duty bringt: Konkrete Informationen zur Beta und dem Multiplayer-Modus von Modern Warfare 2 mitsamt Gameplay haben einen Termin. Am 15. September 2022 blickt Activision in die Zukunft der Shooter-Reihe und im Zuge von Call of Duty: Next die folgenden Themen behandeln:

Was genau steckt in der Beta von Modern Warfare 2?

Was bietet der Multiplayer von Modern Warfare 2?

Was bringt die Zukunft für Call of Duty: Warzone und dessen Mobile-Ableger?

Außerdem ist von geheimen Informationen und Überraschungen die Rede. Was genau dahintersteckt, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Das Multiplayer-Gameplay zu Modern Warfare 2 dürfte aber für viele bereits der beste Grund sein, um bei Call of Duty: Next einzuschalten.

Was wir bisher zur Call of Duty: Warzone 2 wissen, findet ihr übrigens hier:

60 0 CoD: Warzone 2 Alles, was wir über das neue Battle Royale wissen

Wie sieht die erste Map aus?

Zu guter Letzt hat Entwickler Infinity Ward die erste Multiplayer-Map von Modern Warfare 2 enthüllt, welche wir bereits im Zuge der Beta ausprobieren dürfen: Marina Bay Grand Prix. Die 6-vs-6-Karte spielt sich auf einer Formel-1-Rennstrecke ab und wird im Zuge eines Teaser-Trailers näher beleuchtet. Schaut euch am besten selbst das folgende Video an, um euch einen konkreten Eindruck von der Map zu verschaffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das sagen die Experten: Eine Handvoll Call of Duty-Profis konnten sich bereits im Juni am Multiplayer von Modern Warfare 2 ausprobieren. CharlieIntel oder FazeZooMaa zufolge handelt es sich bei der Grand Prix-Map um ein echtes Highlight, welches bei den wenigen Auserwählten für große Begeisterung sorgte.

Wir dürfen uns spätestens im September zur (offenen) Beta an der neuen Map probieren und uns selbst ein Bild davon machen. Wollt ihr schon jetzt unbedingt mehr über den Multiplayer von Modern Warfare 2 werfen, haben wir die letzten Leaks zu Maps, Waffen und mehr für euch in einer praktischen Übersicht gesammelt.

Die wichtigsten Infos zu CoD MW2

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Der neueste Shooter vom Entwicklerstudio Infinity Ward bietet neben dem altbekannten Multiplayer-Modus erneut eine Singleplayer-Kampagne, welche die Story des vorangegangenen Modern Warfare von 2019 direkt fortsetzt.

Damit steht Task Force 141 im Zentrum der Handlung, während altbekannte Charaktere wie Captain Price, Soap MacTavish, Ghost und Co. zurückkehren. Warum uns mit Modern Warfare 2 keine Innovation, aber dafür ein cleverer Plan erwartet, erfahrt ihr übrigens in unserer Plus-Preview:

23 5 CoD: Modern Warfare 2 Keine Innovation, aber ein cleverer Plan

Was haltet ihr von den neuesten Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2? Werdet ihr an der Beta teilnehmen oder wartet ihr den finalen Release ab? Was erhofft und erwartet ihr euch vom offiziellen Multiplayer-Reveal? Was sagt ihr zu Marina Bay Grand Prix? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!