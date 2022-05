CoD MW2: Release-Datum offiziell bekannt, erster Teaser-Trailer ist da

Bisher waren offizielle Infos zum neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 eher spärlich, jetzt gibt’s eine ordentliche Ladung neuer Ankündigungen. Activision hat das offizielle Release-Datum sowie Key-Artworks enthüllt. Alle wichtigen Infos bekommt ihr hier.

Schaut euch gern erst einmal den kurzen Teaser-Trailer an, in dem einige bekannte Gesichter auftauchen. Und ja, das ist ein echtes Schiff, das als gewaltige Werbetafel durch die Gegend schippert - man gönnt sich ja sonst nichts!

Alle Infos zum Release von CoD: MW2

Wann erscheint CoD MW2? Streicht euch Freitag, den 28. Oktober 2022 als Release-Datum im Kalender an!

Für welche Plattformen erscheint CoD MW2? Bestätigt ist der Release für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Wann kommt der große Reveal? Auch dafür gibt es noch kein offizielles Datum, im Trailer haben scharfe Adleraugen aber das auffällig-unauffällig platzierte Datum »8. Juni 2022« entdeckt (schaut bei Minute 0:44). Das passt exakt zu früheren Leaks, die einen großen Reveal mit Gameplay-Szenen am 8. Juni versprechen.

Gibt es eine Beta? Offiziell angekündigt ist das noch nicht, in den letzten Jahren war allerdings immer eine Beta-Phase spielbar. Üblicherweise steht die zuerst PlayStation-Spielern offen. Laut Dataminern soll das auch für MW2 wieder der Fall sein, wie unter anderem CharlieIntel verkündet:

Was verraten Trailer und Artworks über CoD MW2?

MW-Veteranen dürfen sich auf die Rückkehr einiger altbekannter Charaktere freuen. Die offiziellen Artworks bestätigen: Ghost, Price, Gaz und Soap von der Task Force 141 sind wieder an Bord. Neu ist der mexikanische Operator Alejandro Vargas.

Wenn ihr genau hinschaut, enthüllen die Teaser-Bilder sogar noch mehr: In die Gesichter sind Karten von möglichen Schauplätzen eingearbeitet! Der bekannte Leaker Tom Henderson listet auf, welche realen Orte auf Operator Ghost zu erkennen sind: die Küste von Kalifornien bis Mexiko und Chicago, Illinois.

Das passt hervorragend zum Setting, das Leaks schon länger angekündigt haben. Diesmal sollen Drogenkartelle eine zentrale Rolle spielen - und an der mexikanischen Küste sind genau die sehr aktiv.

Neue Ära für Call of Duty? Der offizielle CoD-Blog verkündet den Start einer ganz neuen Epoche für die Shooter-Serie. Natürlich könnte es sich dabei um klassische Marketing-Phrasen handeln. Aber auch mehrere bekannte Leaker glauben, dass eine neue Ära eingeleitet wird, darunter ModernWarzone und CharlieIntel. Die beiden Kanäle sparen üblicherweise nicht mit deutlicher Kritik an CoD. Genauer äußern sie sich nicht dazu, sondern verweisen auf den anstehenden Reveal.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald sich etwas Neues bei Call of Duty tut! Immerhin stehen ja auch noch einige Reveals zu Warzone 2 an, das die Fehler des Vorgängers ausbügeln will und offenbar ganz, ganz anders wird.