CoD MW2 + Warzone 2: Season 1 bringt wichtige Änderungen, hier die Patch Notes

Der Sturm auf die Server hat begonnen: Season 1 von Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist am 16. November gestartet. Und holla, haben es die Patch Notes in sich! Neben den neuen Inhalten (DMZ, Waffen, Maps und so weiter) stecken auch einige wichtige Änderungen am Gameplay drin.

Die kompletten Patchnotizen findet ihr auf Seite 2 dieser Meldung. Vorher fassen wir euch die wichtigsten Punkte kompakt zusammen.

Was ändert Season 1 an Call of Duty?

Neue Inhalte in Warzone 2

Das neue Battle Royale hat die Arena eröffnet und gleich noch den Escape-Modus DMZ mitgebracht, den allerdings ziemlich spontan nur als Beta. Im Vergleich zum Vorgänger ist bei Warzone 2 so einiges neu und wir reden da nicht nur von der riesigen Map Al Mazrah. Eine Übersicht würde den Rahmen hier sprengen, also bitte einmal hier entlang:

Neue Inhalte in MW2

Season 1 beschert auch dem Multiplayer neuen Content, zum Beispiel neue Waffen, Blaupausen und die beliebte Map Shoot House. Die neuen Inhalte haben wir euch in einer eigenen Übersicht aufgelistet. Mehr dazu, wie die Entwickler an der Waffen-Balace tüfteln, findet ihr in den Patch Notes auf Seite 2. Soviel vorweg: Die SP-R 208 hat einen Nerf kassiert, man verzieht jetzt deutlich stärker, wenn man beschossen wird.

Ebenfalls neu sind die Koop-Missionen: »Defender: Mt. Zaya - Modified« und »High Ground«. In Letzterer hat Obi-Wan einen Gastauftritt. Kleiner Scherz, natürlich.

Falls ihr noch auf Shipment oder die angekündigten Koop-Raids wartet: Die kommen erst im Laufe der Season 1 dazu, möglicherweise mit Season 1 Reloaded am 14. Dezember 2022.

Wichtige Änderungen am Gameplay in allen Modi

Audio: Es wurde nochmal an den Schrittgeräuschen geschraubt. Bei uns waren Gegner vor allem in Warzone 2 deutlich besser zu hören als vorher.

Es wurde nochmal an den Schrittgeräuschen geschraubt. Bei uns waren Gegner vor allem in Warzone 2 deutlich besser zu hören als vorher. Freunde joinen: Ihr könnt euch ab sofort auch dann noch Freunden anschließen, wenn diese sich bereits in der Queue befinden.

Ihr könnt euch ab sofort auch dann noch Freunden anschließen, wenn diese sich bereits in der Queue befinden. Seilzüge: Ihr könnt jetzt schießen, während ihr hoch- oder runtersaust. Außerdem könnt ihr euch ab sofort auch im Fallen noch an einem Seilzug einklinken.

Ihr könnt jetzt schießen, während ihr hoch- oder runtersaust. Außerdem könnt ihr euch ab sofort auch im Fallen noch an einem Seilzug einklinken. Stapelbare Items: Praktischerweise hebt ihr Items automatisch auf, die ihr schon im Rucksack habt und auf deren Stapel noch mehr drauf passt. Zum Beispiel Armor-Platten.

Praktischerweise hebt ihr Items automatisch auf, die ihr schon im Rucksack habt und auf deren Stapel noch mehr drauf passt. Zum Beispiel Armor-Platten. Match-Beginn: In Warzone 2 bleiben eure Waffen automatisch im Holster, bis ihr nach dem ersten Absprung gelandet seid. Nix mit Schießen, bevor alle am Boden sind.

Euch quälen Bugs zum Season-Launch? Keine Sorge, wir haben da was für euch: In unserer Liste findet ihr mögliche Lösungen zu Abstürzen oder zur kaputten Freundesliste.

