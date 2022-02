Update vom 11. Februar 2022: Da ist das Ding - oder, um es genau zu sagen: Warzone 2 und Modern Warfare 2 wurden bestätigt. Die traurige Nachricht: Noch gibt es keine umfangreichen Infos, geschweige denn Bild- oder Trailermaterial.

Einige interessante Details haben die Entwicklern aber bereits verraten. Etwa, dass Warzone 2 und Modern Warfare 2 eine neue Engine erhalten haben und von Grund auf neu entwickelt wurden.

Warzone 2 soll im Vergleich zu seinem Vorgänger eine massive Evolution des Battle-Royale-Genres darstellen. Außerdem ist von einem neuen Sandbox-Modus die Rede.

In einem offiziellen Blogeintrag wurde übrigens auch Infinity Ward als federführendes Entwicklerstudio bestätigt.

Was sagen die Influencer? Einige Youtube- und Twitch-Persönlichkeiten haben im Rahmen eines Treffens mit den Entwicklern einige weitere Infos bzw. Aussagen erhalten, die wir für euch gesammelt haben:

Warzone 2 soll im Vergleich zum ersten Teil den Spielern deutlich mehr Freiheiten bei ihrem Spielstil geben

Die neue Engine soll in Zukunft alle CoDs antreiben und deutlich leistungsstärker sein

Warzone 1 soll nun wenig überraschend dem absehbaren Ruhestand entgegensehen, eventuell nach Season 3

Originalmeldung vom 26. Januar 2022

Schon ab nächstem Jahr können wir Call of Duty: Warzone 2 spielen, wenn sich die aktuellen Gerüchte als wahr herausstellen. Und hinter den noch unbestätigten Infos stehen immerhin bekannte und meist sehr gut informierte Insider wie Jason Schreier, Tom Henderson und CharlieIntel. Wir fassen zusammen, was sie über den Nachfolger zu sagen haben.

Beachtet bitte trotzdem, dass es sich hier um inoffizielle Angaben handelt, zu denen sich Publisher Activision bisher nicht geäußert hat. Außerdem können sich Zeitpläne und Inhalte natürlich noch vor Release ändern.

Das sagen Insider über CoD Warzone 2

Wann soll CoD Warzone 2 erscheinen?

Bloomberg-Journalist Jason Schreier grenzt den Release-Zeitraum von Warzone 2 auf das Jahr 2023 ein. Ein konkretes Datum nennt er nicht - und das steht vermutlich noch nicht mal intern fest.

Ende 2022 wird auch wieder ein neues Call of Duty erscheinen, das von Infinity Ward entwickelt wird - es handelt sich dabei um Modern Warfare 2, über das wir durch Leaks schon eine Menge wissen. Zum Beispiel soll es neue Modi geben, die sich an Rainbow Six: Siege und Hunt Showdown orientieren.

Offenbar verabschiedet sich Activision auch nach der Übernahme durch Microsoft erstmal (noch) nicht vom jährlichen Rhythmus. Dabei wäre das eine riesige Chance, findet CoD-Experte Phil:

Wie soll sich Warzone 2 vom Vorgänger unterscheiden?

Laut Branchen-Insider Tom Henderson soll es sich um ein komplett neues Spiel handeln, in das keine Waffen, Skins oder ähnliches aus CoD Warzone übernommen werden. Ihr solltet euch also auf neue Maps und neue Ausrüstung einstellen.

CharlieIntel vermutet ebenfalls, dass Warzone 2 komplett losgelöst von Modern Warfare (2019) sein wird und unter anderem bessere Grafik und Technik liefert. Das bisherige Grundgerüst sei einfach zu veraltet.

Als neue Basis liegt also Modern Warfare 2 nahe, das Ende 2022 erscheint. Immerhin hat Infinity Ward schon einmal den Grundstein für einen Battle Royale im CoD-Universum gelegt.

Auf welchen Plattformen soll Warzone 2 erscheinen?

Auch diese Infos stammen von Henderson: Angeblich soll Warzone 2 ein reiner Current-Gen-Titel werden. Also nur auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen und entsprechende technische Fortschritte mitbringen.

Besitzer der Sony-Konsole sollen trotz Activisions Übernahme durch Microsoft nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend können wir sicher auch wieder Crossplay zwischen den Konsolen und dem PC erwarten. Höchstwahrscheinlich wird der Anti-Cheat Ricochet wieder eingesetzt, mit dem Warzone ja jetzt schon Erfolge verbucht:

Was passiert dann mit Warzone?

Ob Warzone noch eine Weile parallel zu Warzone 2 läuft, ist aktuell nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich werden die Server nicht direkt abgeschaltet, sondern laufen weiter - immerhin sind ja auch die Multiplayer-Modi von alten CoD-Spielen noch verfügbar.

Wir vermuten, dass Warzone einfach keine neuen Seasons mehr bekommt, wenn Warzone 2 erscheint. Sobald wir Infos dazu haben, lassen wir es euch natürlich sofort wissen.

Was haltet ihr von einem Warzone 2? Würdet ihr euch ärgern, dass euch eure Waffen und Loadouts verloren gehen oder sehnt ihr euch nach einem Neustart? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!