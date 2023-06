CoD Warzone 2: Trailer zu Season 4 deutet Crossover-Event mit The Boys an

Die Superhelden-Serie The Boys taucht wohl bald in Call of Duty auf.

Warzone 2 und Modern Warfare 2 hatte schon so manch skurille Crossover-Events. So könnt ihr euch etwa als Shredder aus Teenage Mutant Ninja Turtles oder als berühmter Fußballer in die Schlacht stürzen. Im Trailer zur neuen Warzone-Map von Season 4 wird nun angedeutet, welche Operator-Skins als nächstes folgen können. Wahrscheinlich handelt es sich um einen beliebten Charakter aus The Boys .

Was ist bisher bekannt?

1:09 Warzone 2 zeigt erstmals Gameplay auf der neuen Map Vondel

Wer sich den Trailer zur Warzone-Karte Vondel aufmerksam ansieht, wird ungefähr bei Minute eins das Logo der düsteren Superhelden-Serie The Boys erkennen. Seht im Video unten links auf das Haus, von dem das Fahrzeug springt.

Das Logo bleibt aber längst nicht der einzige Hinweis. Der offizielle Twitter-Account der Amazon-Serie antwortete zudem auf einen Post des CoD-Trailers, und zwar mit zwei Bildern:

Doch wie könnte das Crossover-Event aussehen? Wahrscheinlich wird es wie üblich einen neuen, kaufbaren Operatorskin geben, der euch zu einem Charakter aus The Boys werden lässt. Zwar antwortete der Twitter-Account mit einem Bild des Superhelden Homelander, doch der Blogpost zu Season 4 von CoD deutet einen ganz anderen Charakter an.

Als Operator, dessen Biographie noch geheim ist, wird nämlich auch ein gewisser Butch angekündigt. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um Billy Butcher, einem der Protagonisten der Serie. Dieser ist sogar ein ehemaliges Mitglied einer britischen Spezialeinheit, weshalb er sich hervorragend als Operator anbietet.

Auch das Bild von Operator Butch wird bisher nur verdeckt gezeigt. Aber der Name ist wohl kein Zufall.

Wann genau das Crossover-Event startet, ist noch nicht bekannt. Nach dem Start von Season 4 am 14. Juni müssen wir uns wahrscheinlich noch einige Tage oder Wochen gedulden, bis wir als der Butcher spielen können. Falls ihr noch mehr über Season 4 wissen wollt, dann lest in unserer Übersicht, welche neuen Inhalte ihr erwarten dürft:

Was haltet ihr von der Idee eines Crossover-Events zu The Boys? Passen Charaktere wie Billy Butcher eurer Meinung nach besser in ein Call of Duty wie der Shredder oder berühmte Fußballer? Würdet ihr gerne als Karl Urbans ikonischer Superhelden-Hasser spielen? Auf was freut ihr euch am meisten in Season 4 von CoD? Schreibt es gerne in die Kommentare!