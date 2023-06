CoD Modern Warfare 2 startet mit Season 4 eine absolut gewaltige Map-Offensive

CoD fährt in Season 4 einiges aus - hier der wichtigste Content auf einen Blick.

Call of Duty Modern Warfare 2 startet in seine vierte Season. Und die platzt aus allen Nähten – vor allem was neue Maps betrifft! Wir fassen hier zusammen, was euch erwartet. Aber zunächst Mal die Fakten im schnellen Überblick:

Wann beginnt Season 4? Am Mittwoch, 14. Juni 2023 erscheint das große Update.

Am Mittwoch, 14. Juni 2023 erscheint das große Update. Um wie viel Uhr ist Server-Start? Unbekannt, erfahrungsgemäß starten Season um 18 Uhr.

Unbekannt, erfahrungsgemäß starten Season um 18 Uhr. Wie groß ist der Download? Bisher gibt es keine offiziellen Angaben dazu.

8 neue Maps

Season 4 enthält insgesamt acht neue Karten quer durch alle Modi von Warzone 2 und dem MW2-Hauptspiel. Hier die Maps im Überblick:

Vondel (Warzone-Map, exklusiv für DMZ/Resurgence) Showdown (6vs6-Multiplayer, bekannt aus CoD 4) Kustenaar District (6vs6-Multiplayer, neu) Vondel Waterfront (6vs6-Multiplayer, später im Season-Verlauf) Mercado (Gunfight) Penthouse (Gunfight) Mawizeh Marshlands (Ground War) Ahkdar Village (Ground War)

Neue Waffen

Mit der Tempus Razorback und der ISO 45 kommen zwei neue Schusswaffen ins Spiel, dazu ein Schlagstock für den Nahkampf. Die Razorback basiert auf der realen koratischen VHS-2 Hellion, Vorbild der ISO 45 ist die Brügger & Thomet APC45.

Großes DMZ-Upgrade

Neben der neue Vondel-Map wird DMZ an vielen Stellen massiv ausgebaut und verbessert.

So kann man jetzt Bargeld aus dem Match extrahieren und horten, Ansehen bei Fraktionen erringen, neue Missionsarten annehmen und einen Fahrzeug-Bossgegner bekämpfen.

Auf Vondel soll es zudem dynamischen Nebel als neuen Wettereffekt geben. CoD-Experte Westie fasst alle DMZ-Neuerungen zusammen:

Weitere Inhalte in Season 4

Mit dem neuen Modus Lockdown wird eine neue Art eingeführt, Warzone zu spielen: Statt als letztes Team zu überleben, müssen bestimmte Capture-Zonen auf der Karte erobert und gehalten werden. Im Regulären Multiplayer werden dagegen neue 12vs12-Varianten für Search and Destroy sowie Prisoner Rescue eingeführt.

Dazu kommen Balance-Verbesserungen, neue Gadgets und natürlich auch Skins. Der Battle Pass wird wie in Season 3 mit einem gesonderten Blackcell-Upgrade gegen Aufpreis angeboten. Auch die Koop-Raids sollen im Verlauf von Season 4 noch fortgesetzt werden.

Welche Neuerung gefällt euch in Season 4 am besten? Freut ihr euch über die Rückkehr einer legendären Map aus dem ersten Modern Warfare von 2007? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!