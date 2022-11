Vielleicht muss sich DMZ mit anspruchsvolleren Formaten messen als klassisches Battle Royale. Womöglich hatten einige Spieler auf mehr Hardcore im Shooter gehofft. Oder ist am Ende alles doch ganz anders als gedacht?

Wie es auch ist, bislang zeigen sich Spieler eher mittelprächtig beeindruckt von dem, was sie vom neuen Warzone-2-Modus DMZ gesehen und gehört haben. In der Übersicht mit Gameplay von DMZ könnt ihr euch selbst ein Bild machen.

Auch für Dimi bleiben die allerwichtigsten Fragen unbeantwortet:

8 0 CoD Modern Warfare 2 - DMZ Die wichtigste Frage bleibt offen

Keine Konkurrenz für Tarkov und Co.?

Hand aufs Herz, auch ich zog den Vergleich zu Escape from Tarkov und Hunt Showdown. Schließlich ist Einordnen mein Job und die Parallelen liegen auf der Hand. Beides sind Raid-Shooter, bei beiden herrscht hohes Risiko, wer überleben will, muss die Map lebend verlassen, und so weiter.

Aber vielleicht trugen die Vergleiche dazu bei, dass einige Spieler falsche Erwartungen bekommen haben. Nun sieht sich DMZ der Kritik ausgesetzt, dass es ja gar nicht wie Tarkov und Co. sei. Die Kritik bezieht sich allerdings nicht nur darauf, das wäre zu kurz gegriffen.

Zwischendrin liest man auch immer wieder, dass DMZ wie ein Abklatsch von Warzone ohne viel Aufwand wirke. Man liest, dass es der taghellen Al-Mazrah-Map an Atmosphäre für einen zünftigen Extraction-Shooter fehle. Reddit bemühte ein klassisches Meme, um mangelnde (bislang bekannte) Inhalte auf die Schippe zu nehmen:

Aber auch Experten, die selbst spielen konnten, haben diverse Fragezeichen in den Augen. So etwa Streamer Jgod, dem noch kein Licht aufgegangen ist, warum man überhaupt DMZ spielen sollte. So richtig gut erklärt wurde das von den Entwicklern bislang auch nicht.

Allzu lange bleiben die meisten Fragen nicht mehr unbeantwortet. DMZ erscheint zum Release von Warzone 2 am 16. November 2022 und wird ebenfalls kostenlos spielbar sein.

Wie fällt euer erster Eindruck von CoD Warzone 2: DMZ aus? Bleibt ihr auch in erster Linie skeptisch oder wartet ihr lieber ab, bis ihr es selbst ausprobieren konntet? Schreibt uns gerne in die Kommentare!