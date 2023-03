CoD Warzone 2: Wenn dieser Leak stimmt, wird DMZ bald deutlich interessanter

Neuerungen für DMZ wären von der Community sicherlich gern gesehen.

Mit DMZ wagt das neue CoD Warzone 2 ein großes Experiment und den ersten Versuch, im aufstrebenden Genre der Extraction Shooter Fuß zu fassen. Als Beta deklariert, bekommt der neue Modus regelmäßig Änderungen spendiert, auch tiefgreifende.

So wurde zu Season 2 deutlich die Schwierigkeit der KI-Gegner heruntergeschraubt. Und wenn ein jetzt aufgetauchter Leak recht behält, folgt in Zukunft mehr, konkret eine große Neuerung.

Die Info stammt vom Twitter-Kanal Task Force Leakers 141 , der bislang überwiegend mit Datamining auffiel. Diverse seiner YouTube-Videos wurden mit Strikes offline genommen.

KI-Fraktionen und Ruf-System?

Laut dem Leaker (mit Verweis auf den Telegram-Kanal Codsliptz ) planen die Entwickler, eine neue Form von Aufträgen für CoD DMZ einzuführen: die Barter Contracts. Die sollen es ermöglichen, bei bestimmten KI-Fraktionen eine Reputation aufzubauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieser Ruf beeinflusse wiederum, wie sich die KI-Soldaten auf Al Mazrah und Co. den Spielern und Spielerinnen gegenüber verhalten. Stündet ihr in ihrer Gunst, griffen sie euch nicht an. Orte, an denen die Fraktion eine Präsenz hat, sollen sich dann ohne Kämpfe betreten lassen.

Das wäre eine interessante Dynamik. Immerhin hättet ihr dann im Fall eines Angriffs auf den Ort durch Spieler, die mit der Fraktion auf Kriegsfuß stehen, aktive Schützenhilfe von den KI-Soldaten.

Zudem sollen sich an neuen Fraktions-Kaufstationen spezielle Belohnungen ergattern lassen, basierend auf eurem Ruf bei der einen oder anderen Fraktion. Denkbar wären reduzierte Preise für Killstreaks oder Items, kostenlose Goodies oder sogar ganz neue Ideen wie spezielle Waffen-Blaupausen.

Ist das denkbar?

Die Entwickler von Call of Duty: Warzone 2 arbeiten weiter an DMZ, um den Modus zu verbessern und zu erweitern. Neue Inhalte wie die vom Leaker behaupteten sind also allemal vorstellbar. Zumal würden sich die Systeme vermutlich gut ins bestehende Gameplay einfügen und etwas mehr Abwechslung versprechen.

Ob es aber wirklich so oder so ähnlich kommt, kann nur die Zeit zeigen. Offiziell bestätigt wurden die Informationen nicht.