CoD Warzone 2: Warum DMZ in Season 2 deutlich leichter wird

Schon bald - am 15. Februar - soll Season 2 für Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 erscheinen. Während über die neuen Inhalte für den Multiplayer bisher nur wenig verraten wurde, wissen wir nun immerhin, was genau in DMZ auf uns zukommt. In einem Blogeintrag schlüsseln die Entwickler die Änderungen im Extraktions-Modus auf, und zeigen: Es wird deutlich leichter, DMZ zu spielen.

Wenn euch ebenfalls interessiert, was Season 2 uns in Warzone und anderen Modi bringt, dann werft einen Blick in unsere große Übersicht:

27 6 Season 2 in CoD Warzone 2 und MW2 Alle Infos zu Release, Maps, Modi und mehr

Was ändert sich in DMZ?

Aber welche Änderungen sind genau geplant? Die Wichtigsten im Überblick:

Fundorte für Schlüssel zu Building 21: Die Entwickler verraten uns, wo überall Keycards zur zweiten DMZ-Karte zu finden sind. Ihr findet sie künftig an vier verschiedenen Orten: Kisten, die ihr durch die Eroberung von Flugabwehranlagen erhaltet Kisten, die ihr beim Abschluss von Kommandanten-Helis erhaltet Legendäre (orangene) Kisten Kaufstationen

Die Entwickler verraten uns, wo überall Keycards zur zweiten DMZ-Karte zu finden sind. Ihr findet sie künftig an vier verschiedenen Orten: Versicherte Waffenslots: Solltet ihr in Season 1 noch keine zusätzlichen versicherten Waffenslots freigeschaltet haben, dann könnt ihr sie in Season 2 in deutlich kürzerer Zeit bekommen.

Solltet ihr in Season 1 noch keine zusätzlichen versicherten Waffenslots freigeschaltet haben, dann könnt ihr sie in Season 2 in deutlich kürzerer Zeit bekommen. KI-Schwierigkeit: Die KI-Kämpfer in DMZ sind ziemlich stark und können euch, wenn es unglücklich läuft, schnell mal überrennen. Mit Season 2 werden Anzahl und Typen spawnender Gegner, sowie deren Zielgenauigkeit angepasst. So soll die KI immer noch eine Herausforderung sein, aber euch nicht ganz so gnadenlos auf die Pelle rücken.

Die KI-Kämpfer in DMZ sind ziemlich stark und können euch, wenn es unglücklich läuft, schnell mal überrennen. Mit Season 2 werden Anzahl und Typen spawnender Gegner, sowie deren Zielgenauigkeit angepasst. So soll die KI immer noch eine Herausforderung sein, aber euch nicht ganz so gnadenlos auf die Pelle rücken. Spawnpunkte: Die Spawnpunkte für Spielerinnen und Spieler wurden überarbeitet. Ihr solltet nun nicht mehr in Gebieten landen, die kaum Loot oder Aufträge bieten.

Die Spawnpunkte für Spielerinnen und Spieler wurden überarbeitet. Ihr solltet nun nicht mehr in Gebieten landen, die kaum Loot oder Aufträge bieten. Missions-Schwierigkeit: Die Missionen von DMZ waren zu Beginn ziemlich leicht, wurden dann aber schnell deutlich schwieriger. Der Schwierigkeitsgrad soll mit Season 2 nun langsamer ansteigen und nicht überfordern. Es gibt außerdem ein vollkommen neues Missions-Set, das euch auch auf die neue Karte Ashika Island führen soll:

0:39 CoD Warzone 2: Trailer zur Ashika-Map feiert die Rückkehr von Resurgence

Was bedeutet das?

Ganz offensichtlich geht es den Entwicklern darum, die Spielerfahrung in DMZ deutlich weniger frustrierend zu gestalten. Wer schon einmal von einer Gruppe gepanzerter KI-Soldaten überrascht wurde, an späteren Missionen scheiterte oder ganz Al-Mazrah nach einem Schlüssel für Building 21 durchwühlt hat, wird die Änderungen vielleicht gut nachvollziehen können.

Ein wichtiger Aspekt, der im Update ebenfalls angesprochen wird, sind dabei auch Abstürze. Warzone 2 und auch DMZ leiden an diversen technischen Problemen, die euch auch immer wieder komplett aus dem Spiel schmeißen. Gerade in DMZ ist das ärgerlich, weil ihr so alle ausgerüsteten Waffen und gefundenen Gegenstände verliert. Deshalb betonen die Entwickler nochmal, dass es in Season 2 weniger Abstürze geben soll. Wo übrigens Profis die größten Probleme von Warzone 2 sehen, lest ihr hier:

32 5 Streamer-Kritik an CoD Warzone 2 Was schief läuft und wie die Rettung aussehen könnte

Mit weniger Abstürzen, der schnelleren Verfügbarkeit versicherter Waffenslots, einer weniger starken KI, potentiell interessanteren Missionen, die uns über mehrere Maps führen dürfte sich der DMZ-Modus deutlich verändern. Er befindet sich immer noch in der Beta, also sind solche starken Balance-Anpassungen erstmal nicht ungewöhnlich. Dazu kommen noch die von vielen Fans gewünschten Änderungen bei Loot und Inventar, die auch in Warzone 2 aufschlagen.

Was haltet ihr von den Änderungen in DMZ? Haltet ihr die KI aktuell auch für ein wenig zu stark, und freut euch über das Eingreifen der Entwickler? Oder hättet ihr euch eher Neuerungen an anderer Stelle gewünscht? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, ob euch DMZ gefällt, und was sich eurer Meinung nach ändern sollte!