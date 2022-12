CoD Warzone 2: Ihr sucht Building 21 in DMZ? Warum das aktuell noch vergebens ist

Neue Schlüssel seien in Al Mazrah aufgetaucht, kündigten die Entwickler von Warzone 2 an. Diese könntet ihr mit dem Mid Season Update in DMZ finden, und sie würden euch Zugang zum neuen Building 21 gewähren. Die geheimnisvolle Anlage soll zu den gefährlichsten Arealen der Karte gehören, dafür aber auch ordentlich Loot ausspucken.

Nun ist das Update erschienen, Spielerinnen und Spieler fanden wohl bereits die ersten Schlüssel - aber keine Spur von Building 21. Warum die Suche danach aktuell wirklich vergebens ist, erklären wir euch hier. Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch alles in der soeben gestarteten Season 1 Reloaded steckt, werft einen Blick in unseren Artikel:

63 5 CoD Warzone 2 & MW2: Season 1 Reloaded Alle Infos zum Start und neuen Inhalten

Wo ist Building 21?

Die kurze Antwort ist: Im Augenblick nirgendwo. Tatsächlich ist das Gebiet an sich anscheinend noch nicht mit dem großen Mid Season Update veröffentlicht worden. So gibt etwa der Twitter-Account CharlieIntel, der regelmäßig und zuverlässig über Call of Duty berichtet an, dass Building 21 ein separater Ort sei, der erst später erscheinen solle:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wohl, um der geheimnisvollen Natur des Gebäudes gerecht zu werden, soll es unangekündigt mit einem Update erscheinen, sodass Spielerinnen und Spieler selbst herausfinden müssen, wie und wann sie das neue Gebiet erkunden können. Wenn ihr aber bereits jetzt eine geheime Basis erkunden, und ihre Geheimnisse aufdecken möchtet, dann könnt ihr immerhin schon den Koop-Raid spielen:

1:00 CoD Modern Warfare 2: Teaser zeigt, wie die erste Raid-Episode die Kampagne fortsetzt

Wie gelangt man in Building 21?

Wie das Gebäude zugänglich sein wird, ist allerdings schon teilweise bekannt. So müsst ihr in Al Mazrah eine passende Schlüsselkarte aufstöbern. Zwar gibt es noch keine offiziellen Angaben, doch finden sich diese laut Spielerinnen und Spielern oft in Versorgungskisten, die ihr auf zwei Arten bekommen könnt:

Ihr wartet auf ein Flugzeug, das die Map 10 Minuten nach Spielstart überfliegt und 3 Versorgungskisten abwirft. Ihr könnt seine Flugbahn auf der Karte verfolgen, sucht dort nach einem gelben Flugzeug-Symbol.

Alternativ könnt ihr auch eine von der KI gehaltene Flugabwehranlage erobern. Dann wirft ebenfalls ein durch eine gelbe Map-Markierung gekennzeichnetes Flugzeug eine Versorgungskiste an einer zufälligen Position ab.

Beachtet, dass bisher nicht klar ist, ob eine solche Kiste in jedem Fall eine Schlüsselkarte enthält. Ihr müsst möglicherweise also mehrere Kisten öffnen. Wenn ihr noch wenig Erfahrung mit DMZ habt, hilft euch übrigens unser Einsteiger-Guide weiter:

15 2 CoD Warzone 2 DMZ Guide 8 Tipps, die ich gerne vor meiner ersten Runde gekannt hätte

Habt ihr einen Schlüssel ergattert, solltet ihr schnellstmöglich extrahieren und den Schlüssel behalten. Das Gebäude sollte dann für euch zugänglich sein, sobald es im Spiel ist. Wahrscheinlich müsst ihr aber nicht auf Al Mazrah danach suchen, sondern könnt im Menü einen neuen Ort - Building 21 - auswählen, bevor ihr ein Match startet.

Was gibt es in Building 21?

Was euch genau dort erwartet, haben die Entwickler bisher nicht verraten. Es soll sich um eins der gefährlichsten Gebiete von DMZ handeln, in dem wahrscheinlich zahlreiche starke KI-Gegner auf euch warten. Manche Abschnitte und Räume sind außerdem zuerst versperrt und ihr müsst sie noch mit weiteren Schlüsselkarten öffnen.

Dafür findet ihr hier auch besonders wertvolles Loot und könnt darüberhinaus auch das neue Sturmgewehr Chimera freischalten. Das geht allerdings auch deutlich einfacher, indem ihr eine kleine Herausforderung im normalen Multiplayer abschließt:

1 0 CoD Warzone 2 und MW2 Neues Sturmgewehr Chimera freischalten

Sobald wir in Building 21 hineinkommen, informieren wir euch natürlich genauer darüber, was das geheimnisvolle Gebäude für euch bereithält. Bis dahin viel Glück bei der Schlüsseljagd!

Was haltet ihr von dem geheimen Release von Building 21? Könnt ihr auf solche Geheimniskrämerei gut und gerne verzichten, oder macht es das Entdecken des neuen Gebiets für euch reizvoller? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!