CoD Warzone 2: Am M13B-Gewehr beißen sich Fans die Zähne aus - und natürlich schlagen Leute daraus Kapital

Alle Waffen in CoD Warzone 2 zu kriegen kann schnell frustrierend werden. Zum einen ist dafür viel Zeit und Aufwand vonnöten, aber zum anderen ist auch eine gute Portion Skill und Glück entscheidend. Besonders die M13B ist ein knackiger Fall. Ein paar Spieler verkaufen das Sturmgewehr nun auf Ebay, um den Verzweifelten ein paar Euro aus den Taschen zu ziehen.

M13B auf eBay

Nachfrage bestimmt Angebot, das war schon immer so und so wird es wohl auch immer bleiben. Groß gefragt ist gerade die Warzone-2-Waffe M13B. Es war also vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Spieler daraus Profit machen wollen.

Wie funktionierts? Auf normalem Wege könnt ihr das Sturmgewehr im DMZ-Modus freispielen – wie genau, lest ihr weiter unten. Wenn ihr die Waffe über Ebay erwerbt, wird euch der Verkäufer auf eine kurze Runde DMZ einladen. Dort lässt er die gewünschte M13B fallen, ihr hebt sie auf und versucht die Map zu verlassen, ohne dabei ins Gras zu beißen - schon habt ihr die Waffe freigeschaltet.

Wieviel kostet die Waffe auf Ebay? Die meisten Angebote befinden sich zwischen fünf und zehn Euro, wir sind aber auch schon auf ein Angebot für knapp 35 Euro gestoßen - und es wurde verkauft!

Wie kriegt ihr die M13B kostenlos?

Es gibt aber auch noch Personen auf der Welt, die ihren Mitmenschen ohne Hintergedanken helfen wollen. In den sozialen Medien bieten immer wieder einige freundliche User an, den unglücklichen Spielern gratis zu helfen. Unter folgendem Tweet haben sich einige Menschen gemeldet:

Wenn ihr euch die Waffe aber auf ehrliche Weise verdienen möchtet, indem ihr sie in DMZ freispielt, helfen euch sicherlich unsere acht Tipps für DMZ. Besonders nützlich ist aber natürlich auch unser Guide, wie und wo ihr das Sturmgewehr findet:

Habt ihr euch schon die M13B gesichert und wenn ja, auf welchem Wege? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!