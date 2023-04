CoD Warzone 2 macht Cheater zu Versuchsobjekten und schikaniert sie aufs Gröbste

Cheater werden in Warzone 2 unschädlich gemacht, um sie zu studieren.

Der Kampf gegen Cheater in Multiplayer-Spielen wird wohl nie vorbei sein. Trotzdem bemühen sich Entwickler natürlich, den Betrügern einen Schritt voraus zu sein und sie möglichst schnell unschädlich zu machen. Warzone 2 zeigt nun, welche neuen Funktionen das für Call of Duty entwickelte Anti-Cheat-Tool Ricochet inzwischen hat, die unehrlichen Spielerinnen und Spielern das Leben schwer machen sollen.

Keine Kills für Cheater

In einem Blogeintrag beschreiben die Entwickler, was sich bei Ricochet zuletzt getan hat. So werden überführte Cheater in Warzone 2 mit verschiedenen Maßnahmen unschädlich gemacht, die schon im Vorgänger Anwendung fanden. Sie sehen keine Gegner mehr, verursachen keinen Schaden an ihnen, oder werden einfach entwaffnet:

Neben den drei vorgestellten Maßnahmen sind außerdem noch weitere im Einsatz oder der Entwicklung.

Während es sicher für Schadenfreude sorgt, wenn ein überführter Cheater unschädlich gemacht wird, haben diese Maßnahmen aber auch einen ganz praktischen Zweck. Denn wenn die unehrlichen Spielerinnen und Spieler nicht sofort gebannt werden, können wertvolle Daten gesammelt werden die bei der Weiterentwicklung von Ricochet helfen. Gleichzeitig wird so sichergestellt, dass sie anderen nicht den Spielspaß verderben.

Natürlich arbeiten die Entwickler auch daran, Cheater besser und früher erkennen zu können. Dazu wurden zwei neue Werkzeuge eingeführt:

Untersuchung von Aufzeichnungen: Jedes Match in Warzone 2 und Modern Warfare 2 kann nun komplett aufgezeichnet und im Nachhinein untersucht werden. Im Ranglisten-Modus werden alle Spiele in den höchsten Rängen automatisch aufgezeichnet und gespeichert, dasselbe gilt für alle Matches verdächtiger Accounts.

Jedes Match in Warzone 2 und Modern Warfare 2 kann nun komplett aufgezeichnet und im Nachhinein untersucht werden. Im Ranglisten-Modus werden alle Spiele in den höchsten Rängen automatisch aufgezeichnet und gespeichert, dasselbe gilt für alle Matches verdächtiger Accounts. Hardware-Erkennung: Es ist auch mit spezieller Hardware möglich, sich absichtlich spielerische Vorteile in Call of Duty zu verschaffen. Diese kann aber nun entdeckt werden, was zunächst zu einer Warnung führt und bei weiterem Gebrauch auch mit einem Bann bestraft werden kann.

Was haltet ihr von den neuen Maßnahmen gegen Cheater in Warzone 2 und Modern Warfare 2? Glaubt ihr, dass die meisten unehrlichen Spielerinnen und Spieler inzwischen erwischt werden? Oder befürchtet ihr eher, dass Ricochet noch große Lücken aufweist und es immer noch zu viele Cheater gibt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!