CoD Warzone 2 und MW2: Ab Season 3 werden mehrere große Fan-Wünsche erfüllt

Gerade erst ist Season 2 gestartet, da setzt Call of Duty direkt noch eins obendrauf: Ab Season 3 gehen einige der größten Fan-Wünsche in Warzone 2 und Modern Warfare 2 in Erfüllung! Wir haben alle bekannten Infos zur Rückkehr von Ranked, Plunder und Gunfight für euch.

Die Roadmap wurde auf dem offiziellen Twitter-Account veröffentlicht:

Was genau kommt wann?

Gunfight

Dieser Turnier-Modus wurde den Fans schon vor dem Release von Modern Warfare 2 versprochen, war aber zum Launch nirgendwo zu sehen. Sehr zur Enttäuschung vieler, immerhin bietet Gunfight ein ganz besonderes Spielgefühl. Der Modus wurde erstmals in Modern Warfare (2019) eingeführt und funktioniert so:

Ziel ist es, die Gegner innerhalb einer bestimmten kurzen Zeit zu eliminieren. Es gibt keine Gesundheitsregeneration. Gunfight läuft über mehrere Runden, in denen immer wieder die vorgegebene Ausrüstung wechselt. Gespielt wird üblicherweise im 2-vs-2.

Wann kommt Gunfight? Das Release-Datum geht aus dem Tweet nicht hervor, aber Insider gehen schon länger davon aus, dass Gunfight mit Season 3 zurückkehrt. Sollten die Neuerungen in der Ankündigung zeitlich geordnet sein, wäre Gunfight der erste Fan-Wunsch, der in Erfüllung geht.

Plunder

Auf Deutsch heißt der Modus Beutegeld und das verrät schon, worum es geht: Cash, Cash und Cash. Ihr sammelt Geld von gefallenen Feinden oder klaut es aus Tresoren und Loot-Kisten. Anschließend muss die Beute gesichert werden. Am Ende gewinnt das reichste Team. In Plunder sind Respawns normalerweise aktiviert, gespielt wurde es bisher immer auf der großen Warzone-Map.

Wann kommt Plunder? Das lässt sich dem Tweet nicht entnehmen. Es könnte schon in Season 3 soweit sein oder später dazukommen. Immerhin bringt Season 2 gerade erst den Resurgence-Modus zurück, der auf der kleinen Ashika-Map gespielt wird.

Warzone Ranked

Der Ranglisten-Modus für den Multiplayer ist ab Season 2 schon wieder dabei und bietet jede Menge kosmetische Belohnungen, wenn ihr euch durch die Rankings kämpft. Wie genau das funktioniert, lest ihr hier:

11 2 Mehr zum Thema Ranked in CoD Modern Warfare 2: Stufen und Rangliste erklärt

In Zukunft soll es auch für Warzone einen Ranked-Modus geben - etwas, das sich Fans schon lange gewünscht haben. Ob der anders aufgebaut ist wie der Multiplayer-Modus oder auch auf die Ränge Bronze bis Top 250 setzt, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Warzone hatte bisher noch keinen Ranglisten-Modus. Stattdessen mussten sich Spieler auf externe Tools verlassen, um ihren Status mit anderen vergleichen zu können.

Wann kommt Warzone Ranked? Wir rechnen damit, dass diese Neuerung erst nach Season 3 erscheint. Immerhin ist es ein ganz neues Feature, das sicherlich erstmal ausführlich getestet werden muss.

Was ist mit Call of Duty 2023?

Natürlich ist die Zukunft von Warzone 2 auch an die nächsten Releases der Hauptreihe geknüpft. Call of Duty 2023 soll wohl doch ein vollumfänglicher neuer Teil werden statt nur ein Addon. Laut Insidern wie Jason Schreier soll Activision kurzfristig die Pläne umgeworfen haben und die nächsten Jahre doch beim üblichen Release-Rhythmus bleiben. Also ein neues Call of Duty pro Jahr.

4 0 Mehr zum Thema CoD 2023, 2024 und 2025: Insider sagt die nächsten Teile voraus

Wie die dann mit Warzone 2 integriert werden und ob es diesmal ohne Balancing-Probleme wie in Teil 1 über die Bühne geht, bleibt abzuwarten. Wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von den Ankündigungen? Standen die neuen Features auch auf eurer persönlichen Wunschliste oder wartet ihr noch auf etwas ganz anderes?