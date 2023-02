Auf Twitter kursieren derzeit Screenshots des kompletten Content-Fahrplans für Call of Duty im Jahr 2023. Die sensiblen Daten sollen bei einem Datenklau erbeutet worden sein. Mehrere CoD-Experten wie Tom Hendersons Webseite Insider Gaming oder TheGhostofHope griffen die Informationen auf.

Der Leak umfasst die Pläne für kommende Seasons in Modern Warfare 2 und Warzone 2 sowie ein Projekt unter der Namen Project Jupiter für Ende 2023. Dabei soll es sich um den neuen Vollpreis-Ableger handeln, der zuvor als MW2-Addon gehandelt wurde.

Wie glaubwürdig ist das? Da die CoD-Roadmap auf dem Stand von Dezember 2022 sein soll, sind natürlich spätere Änderungen nicht auszuschließen. Außerdem lassen sich die Angaben von unabhängiger Seite nicht auf Echtheit überprüfen. Betrachtet diese Momentaufnahme also mit einer gesunden Portion Skepsis!

Laut den geleakten Daten soll das CoD-Jahr 2023 folgendermaßen aussehen:

Season 3

15. März bis 15. Mai 2023 [nicht mehr aktuell durch Verschiebung von Season 2]

2 neue Operator, ein Lizenz-Operator [Crossover mit anderen Marken]

3 neue Waffen

3 neue MP-Maps, eine Map für Ground War

4 Maps für Gunfight

Eine neue Spec-Ops-Mission

Ein neuer Raid

Tier 1 Event

70 Bundles [im Ingame-Store]

Season 4

15. Mai bis 16. Juli 2023 [nicht mehr aktuell durch Verschiebung von Season 2]

2 neue Operator, ein Lizenz-Operator [Crossover mit anderen Marken]

3 neue Waffen

2 neue MP-Maps, 2 Maps für Ground War

4 Maps für Gunfight

Eine kleine Map [vermutlich ähnlich wie Shipment]

Eine neue Spec-Ops-Mission

Ein neuer Raid

Tier 1 Event

70 Bundles [im Ingame-Store]

Season 5

Hierzu liegen keine Informationen vor.

Season 6

15. September bis 8. November 2023

2 neue Operator, ein Lizenz-Operator [Crossover mit anderen Marken]

3 neue Waffen

2 neue MP-Maps, eine Map für Ground War

Event „Haunting of Saba“ [Halloween-Event]

Tier 1 Event

70 Bundles [im Ingame-Store]

Damit sind also weitere Operator in Kollaboration mit anderen Spielen, Filmen oder anderen Marken relativ sicher. In Season 1 kamen namhafte beispielsweise Fußballspieler wie Messi passend zur damaligen WM ins Spiel.

Gunfight wird mit insgesamt acht bis 12 Maps zurückkehren – der Modus wurde bereits von offizieller Seite bestätigt. Die Anzahl der Maps und Waffen deckt sich wiederum mit dem, was Spieler aus der aktuellen Season 2 kennen. So läuft Gunfight typischerweise ab:

5:41 Call of Duty: Modern Warfare - 5 Minuten reines Gameplay aus dem 2v2-Modus Gunfight

Spannender Ausblick: Nachdem wir bereits kürzlich einen kurzen Blick in die Zukunft von CoD erhaschen konnten, wirft der Leak etwas mehr Licht auf CoD 2023! Der Zeitplan sieht nämlich abgesehen von den Seasons eine Alpha für Project Jupiter für Ende Mai 2023 vor. Das späche für einen ganz neuen CoD-Teil.

Mehr über CoD Jupiter: Experten gehen aktuell davon aus, dass Jupiter das neue CoD-Projekt von Sledgehammer Games (CoD Vanguard, CoD WW2) ist. Medienberichten zufolge habe es sich zunächst um ein MW2-Addon gehandelt, das schließlich zu einem eigenständigen Spiel im Modern-Warfare-Universum umgebaut wurde.

Was haltet ihr bisher vom Season-Modell von Call of Duty Warzone 2 und MW2? Seid ihr mit dem Content zufrieden und falls nicht: Wo würdet ihr euch mehr Nachschub wünschen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!