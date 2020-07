Diese Änderung dürfte für einige Turbulenzen in Call of Duty: Warzone sorgen - Spieler entdeckten eine neue Killstreak-Belohnung, die laut Beschreibung extreme Auswirkungen haben dürfte. Dabei handelt es sich um eine Konter-Drohne (»Counter-UAV«), die ihr wohl bald an den Kaufstationen bekommt. Was ist daran so besonders?

Achtung, Leak: Offiziell bestätigt sind die Informationen zur Konter-Drohne zwar noch nicht, aber es gibt bereits Screenshots und Berichte von mehreren Spielern dazu. Die Counter-UAV kam bereits in vielen CoD-Titeln vor. Wir halten den Leak daher für glaubwürdig. Trotzdem solltet ihr, wie immer, eine gesunde Skepsis behalten, solange nichts bestätigt ist.

Das steckt hinter der Killstreak

Was für einen Effekt hat die Konter-Drohne?

Spieler haben offenbar im Trainingsbereich von Warzone herausgefunden: Die neue Killstreak-Belohnung richtet sich gegen das Radar eurer Gegner. Laut einem Screenshot, der bei Reddit gepostet wurde, lautet die Beschreibung wie folgt:

"»Eine Drohne, die alle gegnerischen Mini-Maps stört, unabhängig von der Distanz, und ihr HUD stufenweise unterbricht, je näher sie dem Zielbereich kommen.«"

Das bedeutet also zwei wichtige Dinge:

Gegner können nicht mehr auf die Mini-Map zugreifen und wissen daher nicht, wo sich die Sicherheitszone befindet

Anzeigen wie die verbleibende Munition verschwinden ab einer gewissen Nähe aus dem HUD.

Beides wäre ein gewaltiger Vorteil für das Team, das die Killstreak einsetzt. Übrigens ist das nicht die einzige große Veränderung, die in Warzone anstehen könnte:

Wie bekommt man die Drohne?

Seit dem neuesten Update für Warzone könnt ihr den Konter-Effekt bereits dadurch erzielen, indem euer Team vier UAVs benutzt. Das kostet euch allerdings satte 16.000 Dollar und kommt entsprechend selten vor.

Wie der Leak verrät, wird die Konter-Drohne wohl bald an Kaufstationen erhältlich sein - und zwar für gerade mal 4500 Dollar. Das ist zwar etwas teurer als die normale Aufklärungs-Drohne, aber immer noch wesentlich günstiger als die momentan benötigten vier Stück für den Counter-UAV-Effekt.

Was für Auswirkungen hat das?

Besonders das Endgame von Warzone könnte sich durch die Konter-Drohne ändern. Hier ist schließlich entscheidend, vor dem tödlichen Gas in die sichere Zone zu fliehen. Wenn ein Team sich in dieser Phase nicht orientieren kann, hat es einen gravierenden Nachteil.

Natürlich würde diese Neuerung auch ändern, wie die Aufklärungs-Drohnen eingesetzt werden. Das wiederum könnte sich auf den Ghost-Perk auswirken, der Spieler vor den UAV verbirgt. Wenn sich das zukünftig auch über mit etwas Geldeinsatz erreichen lässt, wird er wahrscheinlich weniger wichtig.

Bisher ist die Counter-UAV noch nicht offiziell bestätigt, dementsprechend ist auch nicht bekannt, wann sie erscheinen könnte.