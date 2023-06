CoD Warzone vor dem endgültigen Aus: In wenigen Wochen wird das Battle Royale abgeschaltet

Activision zieht sehr bald den Stecker bei Warzone Caldera.

Call of Duty: Warzone Caldera, früher einfach nur CoD Warzone, steht kurz vor seinem offiziellen Ende. Das ehemals extrem erfolgreiche Battle Royale, das 2019 zusammen mit CoD Modern Warfare erschien, wird schon in wenigen Monaten abgeschaltet. Das verkündete Activision in einem neuen Blog-Post.

Wir erklären, wann die Lichter ausgehen und was mit eurem Fortschritt sowie gekauften Items und Cosmetics passiert.

Das Ende von Warzone: Alle Infos

Wann wird Warzone Caldera abgeschaltet?

Am 21. September 2023 ist Schluss bei Warzone. Die Server gehen offline, das Spiel wird danach wohl nie wieder spielbar sein. Es handelt sich also ausdrücklich um das Ende von Warzone, nicht nur um das Ende des offiziellen Supports.

Warum wird Warzone Caldera abgeschaltet?

Activision äußert sich nur kurz zu den Gründen. Man wolle sich auf die aktuellen und zukünftigen Warzone-Inhalte fokussieren (sprich, Warzone 2 und das kommende Warzone Mobile).

1:56 Call of Duty Mobile Warzone enthüllt: Verdansk ist plötzlich wieder da

Was passiert mit meinen gekauften Items?

Operators, Skins, Waffen und alles andere, was ihr euch mit eurem Account freigespielt oder gekauft habt, werden zusammen mit den Servern verschwinden. Ebenso wird euer Fortschritt und eure Statistik gelöscht. Inhalte und Achievements können nicht nach Warzone 2 übertragen werden.

Eine Ausnahme stellen solche Inhalte dar, die mit den Multiplayern von Modern Warfare (2019), Cold War oder Vanguard kompatibel sind. Zum Beispiel bestimmte im Battle Pass erspielte Waffen. Die könnt ihr im jeweiligen Multiplayer weiterhin einsetzen.

Was passiert mit meinen CoD-Points?

Die Ingame-Währung lässt sich nur innerhalb der selben Plattform von einem CoD zum anderen übertragen. Sprich, wenn ihr sie auf PC gekauft habt, könnt ihr sie laut Activision auf dem PC auch für andere CoD-Inhalte als Warzone Caldera nutzen.

So reagiert die CoD-Community auf die Nachricht

Die Reaktionen reichen von Unverständnis bis zu Wut. Immerhin haben viele Fans ordentlich Zeit und teilweise auch Geld in Warzone investiert und jetzt verpufft all das – ein Risiko, das bei Always-Online-Spielen unvermeidbar ist.

CoD-Experte und Insider ModernWarzone versteht die Entscheidung nicht, Warzone zu beenden. Immerhin seien dessen Server immer noch sicher für Spieler, im Gegensatz zu älteren CoDs, die aber noch online sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

CharlieIntel teilt bei Twitter, dass Warzone Caldera noch 2021 als die Zukunft von Warzone betitelt wurde. Außerdem zitiert er sarkastisch aus dem aktuellen Blog-Post, der eine »neue Warzone-Ära« ankündigt, die mit Warzone Mobile beginnen soll.

Bei Reddit ärgern sich einige Fans lautstark über die gekauften Inhalte, die sie nun für immer verlieren. Andere nutzen die Angelegenheit, um ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das einer der größten Nachteile an Spielen ist, die ausschließlich online gespielt werden können.

Was sagt ihr zum nahenden Ende von Warzone Caldera? Seid ihr längst auf Call of Duty: Warzone 2 umgestiegen oder werdet ihr das originale Battle Royale vermissen – auch wenn es sich in den letzten Jahren massiv verändert hat?