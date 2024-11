Ist CoD Warzone grundlegend kaputt? YouTuber deckt Mega-Panne bei der Integration von Black Ops 6 auf

Mit Season 1 hat CoD Warzone nicht nur coole Skins wie Goliath bekommen, sondern auch massive technische Probleme.

Die Integration von Black Ops 6 in Call of Duty Warzone sollte eigentlich ein großer Schritt nach vorn sein, doch für viele Spieler fühlt sie sich wie zwei Schritte zurück an.

Der YouTuber TheTacticalBrit hat deshalb tiefgehende Tests durchgeführt und zahlreiche Probleme ans Licht gebracht, die das Spielerlebnis massiv beeinträchtigen. Von chaotischem Sounddesign bis hin zu Performance-Einbrüchen – die neue Version von Warzone kämpft gerade mit zahlreichen technischen Herausforderungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum fühlt sich CoD Warzone plötzlich so kaputt an?

TheTacticalBrit zufolge liegt das Hauptproblem in der technischen Basis.

Black Ops 6 verwendet eine ältere Engine als Modern Warfare 3, wodurch viele Verbesserungen einfach verloren gegangen sind. Ein besonders auffälliges Beispiel ist dabei das Audio-System.

Während Modern Warfare 3 das Problem der überlauten Eigen- und Teamgeräusche durch eine clevere Audio-Priorisierung löst, fehlt diese Funktion im neuen Warzone komplett.

Konkret bedeutet das: Ihr hört eure eigenen Schritte, Fallschirme und Teamkollegen so laut, dass wichtige Geräusche wie gegnerische Bewegungen oder entfernte Schusswechsel völlig untergehen.

Ein weiteres Problem betrifft die Reichweite von Killstreaks. Laut TheTacticalBrit (und vielen Kommentaren unter seinem Video) hört ihr jetzt Luftschläge am anderen Ende der Karte, als würden sie in nächster Nähe stattfinden – und das ist natürlich verwirrend.

3:21 CoD Warzone enthüllt die neue Map Area 99

Autoplay

Auch die Performance ist ein großes Ärgernis. Spieler berichten von drastischen Framerate-Einbrüchen – und das selbst auf High-End-PCs.

TheTacticalBrit hat in seinen Tests festgestellt, dass die Rendering-Distanz von Details ohne Rücksicht auf Performance aufs Maximum gedreht wurde – egal, welche Grafik-Settings ihr ausgewählt habt. Und das schlägt natürlich auf die Leistung.

Doch nicht nur die Performance verursacht Probleme, auch die Konsistenz der Time-to-Kill scheint fehlerhaft zu sein. Waffen verhalten sich in ähnlichen Situationen unterschiedlich – ein Kopfschuss mit derselben Waffe kann einmal tödlich sein und im nächsten Moment kaum Schaden verursachen.

Ein kleiner Lichtblick

Trotz der zahlreichen Probleme gibt es auch positive Aspekte: TheTacticalBrit lobt unter anderem das überarbeitete Loot-System. Das mühselige Inventar-Management gehört der Vergangenheit an, und Looten geht jetzt deutlich schneller. Auch das Omni Movement wird gelobt - für den YouTuber ist das neue Bewegungssystem phänomenal und er möchte Warzone nicht mehr ohne es spielen.

Viele der aufgezählten Fehler wären laut TheTacticalBrit vermeidbar gewesen, wenn die verschiedenen Entwicklerteams besser zusammengearbeitet und bewährte Lösungen konsequent übernommen hätten – ähnlich, wie es die Battlefield-Serie mit ihrer Battlefield Central Technology (BCT) gelöst hat.

BCT ist eine zentrale Entwicklungsplattform von DICE, die Engine-Updates zentral verwaltet und so sicherstellt, dass alle nötigen Fortschritte und Verbesserungen von einem Spiel zum nächsten nahtlos übertragen werden können.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass sich auch Call of Duty ein solches Modell zunutze macht, um ähnliche Probleme in der Zukunft zu vermeiden. Die Fans würden es sicherlich danken.