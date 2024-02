CoD Warzone bringt beliebte Map in Season 2 zurück, alle wichtigen Infos zum Mega-Update

Auf der Map Fortune's Keep hat sich in Season 2 so einiges verändert.

Season 2 von CoD: Warzone zeichnet sich wie ein Silberstreif am Horizont für Shooter-Fans ab. Inzwischen sind auch jede Menge Infos zum Mega-Update offiziell bekannt. Wir haben in dieser Übersicht alles Wissenswerte zur neuen Season für euch gesammelt.

Einen schnellen Überblick über alle neuen Inhalte von Season 2 erhaltet ihr dank der offiziellen Roadmap:

Season 2 bringt einen ganzen Schwung neuer Inhalte für Warzone an den Start.

Alle Infos zu Season 2 in Call of Duty: Warzone

Wann startet Warzone Season 2?

Warzone startet am Mittwoch, den 7. Februar 2024 in Season 2.

Die beliebte Map Fortune's Keep feiert ihr Comeback

Die bereits aus früheren Warzone-Seasons bekannte Map Fortune's Keep kehrt zurück! Zuletzt fand sie 2022 ihren Weg ins Spiel, doch mit der damaligen Version hat die neue Ausgabe kaum noch etwas zu tun.

Dass die mediterrane Insel von einer massiven Explosion kräftig umgestaltet wurde, ist noch die auffälligste Neuerung. Noch dazu gibt es unter anderem ein neues unterirdisches Labor, das einen neuen Terror auf der Insel freigesetzt hat, zu dem sich die Entwickler im Blogeintrag aber noch ausschweigen.

Ranglisten im Resurgence-Modus

Erstmals in der Geschichte von Warzone wird es auf der neuen Map auch Ranglisten-Matches im Resurgence-Spielmodus geben. Sobald ihr Level 55 erreicht habt, könnt ihr ein neues Ziel verfolgen, nämlich immer weiter in der Rangliste emporzuklettern.

Die Ranglisten-Mechanik soll im Zeitraum um das Launch-Fenster integriert werden, also nicht zwangsweise von Tag 1 an in Season 2 zur Verfügung stehen.

Neue Operator und Waffen

Zusätzlich zu den zeitweise verfügbaren Operator-Skins zu The Walking Dead (mehr dazu weiter unten) kehren die aus der Kampagne bekannte Kate Laswell (nur im Battle Pass erhältlich) und John Doe (nur im Blackcell Battle Pass erhältlich) zurück.

Neue Waffen gibt es in Season 2 von Warzone ebenfalls, vier Stück an der Zahl: das BP50 Assault Rifle, die RAM-9 SMG, das SOA Subverter Battle Rifle sowie die Soulrender Melee.

Neue Gameplay-Features

Natürlich wird sich auch spielerisch in Season 2 von Warzone einiges ändern:

Der sogenannte Eradication Contract ist eine neue Art von Auftrag, in dem ihr auf Fortune's Keep ein Zombie-Nest aufspüren und wenig überraschend zerstören müsst, bevor die Zeit abläuft.

ist eine neue Art von Auftrag, in dem ihr auf Fortune's Keep ein Zombie-Nest aufspüren und wenig überraschend zerstören müsst, bevor die Zeit abläuft. Für einen limitierten Zeitraum wird es Power Ups für Zombies geben, wodurch die Hirnschlürfer noch gefährlicher werden.

geben, wodurch die Hirnschlürfer noch gefährlicher werden. Mit Rogue Signal gibt es zudem ein neues öffentliches Event, in dem Teams in einer 90-sekündigen zielbasierten Mission gegeneinander antreten. Richtig gelesen: Bei diesem engen Zeitdruck dürfte es heiß hergehen! Während des Events könnt ihr an einem Scoreboard ablesen, wie eure Platzierung ist.

gibt es zudem ein neues öffentliches Event, in dem Teams in einer 90-sekündigen zielbasierten Mission gegeneinander antreten. Richtig gelesen: Bei diesem engen Zeitdruck dürfte es heiß hergehen! Während des Events könnt ihr an einem Scoreboard ablesen, wie eure Platzierung ist. Insgesamt drei ein- und ausfahrbare Brücken gibt es auf der neuen Fortune's Keep Map, was taktische Spielereien ermöglicht.

Die aus- und einfahrbaren Brücken sorgen für neue taktische Würze auf Fortune's Keep.

Offenbar sollen besonders starke Wunderwaffen integriert werden, die jedoch nur über begrenzten Munitionsvorrat ohne Auffüllmöglichkeit verfügen.

integriert werden, die jedoch nur über begrenzten Munitionsvorrat ohne Auffüllmöglichkeit verfügen. Ein neuer Squad Wipe Tracker auf eurem HUD signalisiert euch, sobald ihr das letzte Mitglied eines Teams erledigt habt. Gelingt es euch in den darauffolgenden 90 Sekunden, ein weiteres Team vollständig auszuschalten, erhaltet ihr einen Squad Wipe Streak.

Crossover mit The Walking Dead

Im Verlauf von Season 2 soll ein neues Crossover-Event bekannte Charaktere aus The Walking Dead nach Warzone bringen, etwa Rick Grimes und Michonne. Diese sind dann vorübergehend als Operator-Skins verfügbar.

Soweit der derzeitige Infostand zu Warzone Season 2. Ein schon seit vielen Jahren wichtiges Thema in der CoD-Community ist das Thema SBMM (Skill-based Match Making). Das sollte offiziell gar nicht im Spiel vorkommen - nun sich hat auch das Entwicklerteam offiziell dazu geäußert:

Was sagt ihr zu den zahlreichen Neuerungen in Season 2 von Call of Duty: Warzone? Gefällt euch die Rückkehr der Map Fortune's Keep? Was sagt ihr zu den Änderungen auf der Karte? Überzeugen euch die Gameplay-Features? Oder habt ihr euer Multiplayer-Glück inzwischen in einem anderen Spiel gefunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!