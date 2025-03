Letzte Chance für CoD Warzone? Laut eines Insiders hängt jetzt alles am Erfolg eines Map-Comebacks

Wird Verdansk die Rettung für Warzone?

Call of Duty Warzone steckt in der Krise. Die glanzvollen Zeiten, die im März 2020 mit dem Release des Battle Royale begannen, gehören der Vergangenheit an, doch genau die soll es jetzt richten.

Einem Insider zufolge setzt Activision alles darauf, dass mit der damals so beliebten Map Verdansk auch die Spieler zurückkehren.

Alles auf eine Karte

Der bekannte CoD-Insider TheGhostOfHope enthüllt in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, Details zum Spiel der Reihe für das Jahr 2026, das er als Modern Warframe 4 betitelt.

Folgende Infos stecken in dem Leak:

Keine Versionen mehr für PS4 und Xbox One

Traditionellere Benutzeroberfläche wie bei den älteren Modern-Warfare-Teilen

Überarbeitete Engine

Entwicklung auf Dev Kits der nächsten Xbox

Kein Warzone 3, wenn der Erfolg der Verdansk-Rückkehr ausbleibt

Bitte bedenkt, dass es sich hierbei um keine offiziellen Informationen oder einen Leak handelt. Die Details könnten falsch oder inhaltlich überholt sein.

Sollte TheGhostOfHope recht haben, ist die Zukunft von Warzone daran gebunden, wie gut es gelingt, mit Verdansk die Spieler zurück ins Battle Royale zu locken.

32:59 Ist Black Ops 6 wirklich das, was Call of Duty jetzt braucht?

Autoplay

Was ist zum Verdansk-Comeback bekannt?

Die offizielle Ankündigung, dass die beliebte Map zurückkehrt, erfolgte bereits Ende August 2024. Dort gab es als Release-Zeitfenster allerdings nur 2025 als Angabe.

Die Fans nahmen die Nachricht mit Begeisterung auf und die Community freut sich darauf, endlich »nach Hause zu kommen«.

Am 23. Februar 2025 kamen von TheGhostOfHope bereits einige Insider-Infos, die ebenfalls wie erwähnt mit Vorsicht zu genießen sind. Verdansk soll demnach in großen Teilen im Originalzustand wie im März 2020 erscheinen.

Als Release nennt er Season 3 in Black Ops 6, die wurde erst gestern vom 20. März auf den 3. April 2025 verschoben. Die Ankündigung beinhaltete das Versprechen eines großen Moments für Warzone und BO6.

Der 10. März markiert das 5. Jubiläum für Warzone, in der Woche sollen weitere Details für die Zukunft des Spiels folgen. Ein erster Blick auf Verdansk und eine Release-Ankündigung sind also nicht unwahrscheinlich.

Ob nun Verdansk das Heilmittel aller Probleme von Warzone ist, bleibt abzuwarten. Der bekannte YouTuber Jackfrags unternahm im Januar eine detaillierte Analyse zu allen Krisenherden von Call of Duty und die Rückkehr der Map adressiert diese nur geringfügig. Eine Zusammenfassung der Einschätzungen des Shooter-Experten bekommt ihr im Artikel oben in der Box.