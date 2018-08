CoD: WW2 - Sommer-Event gestartet, Event-Map aber vorerst nur für PS4

Seit dem 31. Juli Läuft in Call of Duty: WW2 das Event Days of Summer. Mit ihm kommen eine neue Karte, neue Waffen und vieles mehr. Die Event-Karte wird jedoch zeitexklusiv auf der PlayStation 4 zu finden sein.

Days of Summer endet am 28. August. Die Map erscheint auf Sonys Konsole 30 Tage vor dem Launch auf anderen Plattformen. Mit anderen Worten: Sie ist für PC-Spieler erst nach Ende des Events verfügbar.

Sie ist aber nicht der einzige Inhalt der Aktion. Leprechaun Hunt und der Dogfighting-Modus kehren zurück und es gibt sommerliche Ausrüstung abzugreifen. Der Fokus liegt dennoch auf der neuen Sandbox-Karte. Der Name darf durchaus wörtlich genommen werden, denn ihr kämpft tatsächlich in einem Sandkasten - als Spielzeugsoldaten. Während ihr euch durch Sandburgen kämpft, richtet die Lupe von Captain Butcher Chaos auf der Map an.

Drei neue Waffen

PC-Spieler freuen sich immerhin über die Luftkämpfe in Ägypten, die im Dogfighting-Modus zu erleben sind. Dort steht ein Flakgeschütz bereit, um Flieger auf den Boden zu holen, die über Pyramiden und Berge donnern.

Mit dem frischen Waffentrio Ribeyroles, Automaton-Gewehr und 3-Line Rifle stehen neue Schießprügel bereit. Dazu gibt es eine neue Community-Herausforderung, eine Menge neuer Anpassungsmöglichkeiten, neue Uniformen, neue Gegner im Zombie-Modus und mehr.

