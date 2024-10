Wer alle Comics zu Dragon Age nachholen will, spart gerade 160 Euro

Gerade ist ein sehr guter Zeitpunkt, um in die Comics von Dragon Age einzusteigen.

Dragon Age war immer schon größer als das, was ihr tatsächlich zu spielen bekommt. In Origins brodelten im Hintergrund gewaltige Konflikte zwischen Orlais, Antiva, Tevinter und Co., mit denen ihr im eigentlichen Spiel kaum in Berührung kamt. Umgekehrt wurde die Welt von Dragon Age über die Jahre aber eben nicht nur in Spielen greifbar, sondern durch immer mehr Romane und Comics erweitert und ergänzt.

Und einen Großteil davon könnt ihr gerade ziemlich günstig im Humble Bundle schießen – perfekt zur Vorbereitung für Dragon Age: The Veilguard. Das sogenannte Encore-Paket bietet euch sämtliche Comics zu Dragon Age in der digitalen Version – und nicht nur das: Ihr bekommt auch alle Comics von Mass Effect mit dazu. Die volle Bioware-Packung also. Insgesamt sind 18 Comics im Wert von über 170 Euro enthalten; wie bei Humble üblich, entscheidet ihr selbst, wie viel ihr zahlen wollt.

Doch bereits für 17 Euro erhaltet ihr alle 18 Titel.

Was genau steckt im Humble Bundle?

Falls ihr wissen wollt, welche Bücher und Comics sich im Dragon-Age-Universum am meisten lohnen, dann empfehlen wir euch unseren Book Guide zu Dragon Age, dort dröselt Kollegin Elena euch das im Detail auf.

Wenn ihr bloß 1 Euro ausgeben wollt, bekommt ihr immerhin:

Dragon Age: Dark Fortress

Ab 9 Euro gibt's zusätzlich:

Dragon Age Volume 1: The Silent Grove

Dragon Age: Magekiller

Und ab 17 Euro erhaltet ihr in vollem Umfang:

Dragon Age: The Missing

Dragon Age Volume 2: Those Who Speak

Dragon Age Volume 3: Until We Sleep

Dragon Age: Blue Wraith

Dragon Age: Deception

Dragon Age: Hard in Hightown

Dragon Age: Knight Errant

Und der Vollständigkeit halber noch alle Mass-Effect-Comics im Paket:

Mass Effect Volume 1: Redemption

Mass Effect Volume 2: Evolution

Mass Effect Volume 3: Invasion

Mass Effect Volume 4: Homeworlds

Mass Effect: Foundation Volume 1

Mass Effect: Foundation Volume 2

Mass Effect: Foundation Volume 3

Mass Effect: Discovery

Alle Comics sind in englischer Sprache, ihr benötigt also entsprechende Sprachkenntnisse, um die Story zu verstehen. In deutscher Sprache sind die meisten Comics leider mittlerweile vergriffen, ihr werdet also schwer eine Alternative finden. Aber immerhin: Falls ihr lieber gedruckt lest, gibt's die ersten fünf Dragon-Age-Comics auch als Sammelband via Amazon und Co. für 33 Euro.