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Arnold Schwarzeneggers Rückkehr als Barbar Conan bahnt sich fürs Kino an, aber gleichzeitig belebt auch eine neue Serie das 44 Jahre alte Fantasy-Franchise wieder

Conan der Barbar bekommt nicht nur einen neuen Film mit Arnold Schwarzenegger, für Prime Video wurde jetzt auch eine neue Serie bestätigt.

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Tristan Gudenrath
26.06.2026 | 11:17 Uhr

Die Conan-Serie wählt einen anderen Weg als der kommende Film. Bildquelle: UIP. Die Conan-Serie wählt einen anderen Weg als der kommende Film. Bildquelle: UIP.

Bereits im März 2026 berichteten wir, dass Arnold Schwarzenegger in einer Fortsetzung zum Fantasy-Klassiker Conan der Barbar zurückkehrt. Im Mai bestätigte der Schauspieler in einem Interview mit TheArnoldFans, dass die Produktion in trockenen Tüchern sei und der Film auf jeden Fall komme. Die Dreharbeiten sollen 2027 starten.

Wie jetzt unter anderem via X bekannt gegeben wurde, kommt Conan der Barbar gleich doppelt zurück. Neben dem neuen Film arbeitet Amazon jetzt an einer neuen Animationsserie, und dazu gibt es sogar schon ein Bild.

Ab 2028 wird's muskulös

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Die Serie heißt im Original Conan the Barbarian: Queen of the Black Coast und stammt von Genndy Tartakovsky, der mit Samurai Jack und Primal bereits Erfahrungen mit brutalen Animationsserien sammeln konnte. Über die Handlung gibt es auch schon erste Informationen, wenn auch nur wenige:

Nachdem der kampferprobte Conan in der Piratenkönigin Bêlit seine große Liebe gefunden hat, trotzt er Göttern, dem Schicksal und sogar dem Tod, um sie vor einer finsteren Zauberei zu retten, die alles zu vernichten droht.

Video starten 3:18 Gigantisches Grafik-Update für Conan Exiles: 8 Jahre Content ziehen auf Unreal Engine 5 um und das kostet euch keinen Cent

Wie Comic Book Movie berichtet, dürfen wir laut Tartakovsky erst 2028 mit ersten Animationen rechnen. Ein Release der Serie ist daher vor 2029 nicht realistisch.

Etwas schneller dürfte es da mit dem Schwarzenegger-Film gehen. Wenn die Dreharbeiten 2027 anlaufen, ist ein Kinostart für 2028 wahrscheinlich. Conan der Barbar ist nicht das einzige klassische Franchise, zu dem Arnold Schwarzenegger zurückkehrt. Auch mit Predator und Phantom Kommando soll es mit ihm weitergehen.

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Doch nicht nur bei der Film- und Serienwelt von Conan tut sich aktuell ordentlich was. Das Survival-Spiel Conan: Exiles hat mit dem neuesten Update ein neues Spielerhoch erreicht und erntet haufenweise Lob. Den Trailer dazu findet ihr weiter oben im Artikel und alle weiteren Informationen in der Linkbox. Dort gibt's auch die wichtigsten Infos dazu, was Arnold Schwarzenegger aktuell noch so treibt. Er redet etwa über sein hartes Training mit 78 Jahren.

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