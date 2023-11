Ein sträflich unterschätzter Keanu-Reeves-Film könnte nach 18 Jahren endlich fortgesetzt werden

Keanu Reeves will es als John Constantine nochmal mit Himmel und Hölle aufnehmen. Dafür ist sogar der Regisseur des ersten Teils mit an Bord. Bildquelle: Warner Bros.

Ja, Constantine mit Keanu Reeves hat wirklich schon 18 Jahre auf dem Buckel. 2005 startete die DC-Comic-Adaption in den Kinos, haute aber Kritiker nicht so wirklich vom Hocker. Mit weltweiten Einnahmen von 230 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo) bei einem Budget von 100 Millionen fiel das finale Einspielergebnis auch nur okay aus.

Von Kritikern verschmäht, von Fans geliebt

Über die Jahre hinweg hat sich der düstere Action-Horrorfilm aber zu einem regelrechten Publikumsliebling gemausert. Im starken Kontrast zu den Kritikerwertungen beispielsweise bei Metacritic von durchschnittlich 50 Punkten, zücken Fans hier schon mal eine stolze 85.

Wirklich verübeln kann man es dem Publikum eigentlich nicht: Constantine besticht durch eine faszinierende Welt, düstere Atmosphäre, eine zynische Handlung um einen starken Hauptcharakter und einen Cast voller Schauspielgrößen wie Keanu Reeves, Tilda Swinton, Djimon Hounsou und Peter Stormare. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Constantine nicht mehr allzu viel mit der direkten Hellblazer-Vorlage gemein hat.

2:17 Constantine: Trailer zum Action-Horror mit Keanu Reeves

Wie steht es jetzt um Constantine 2?

Fans dürfte jetzt umso mehr freuen, dass tatsächlich eine Fortsetzung kommen soll! Schon Ende 2020 kam dafür die offizielle Bestätigung und seitdem bemühen sich Regisseur Francis Lawrence (Die Tribute von Panem) und Drehbuchautor Akiva Goldsman um die Umsetzung ihrer Pläne.

Erst jetzt hat Lawrence (via BingeHulu) ein neues Update zu Constantine 2 gegeben, demzufolge ihre Pläne aufgrund des Hollywood-Streiks und rechtliche Stolpersteine ausgebremst wurden. Lawrence zufolge hat man jetzt aber (wieder) Kontrolle über den DC-Antihelden und setzt sich nun gemeinsam mit Keanu Reeves an ein Drehbuch.

Härter und brutaler als Teil 1? Darüber hinaus verrät Lawrence, dass man bei Constantine 2 ganz im Gegensatz zum Vorgänger auf ein hartes R-Rating abzielt. Soll heißen: Das Sequel hätte mehr Spielraum, was zum Beispiel die Darstellung sexueller Hinhalte oder expliziter Gewalt angeht.

Ob Constantine 2 damit tatsächlich in die Kinos kommt und wann es dann soweit sein könnte, ist natürlich weiterhin fraglich. Bis zum finalen Release ist es noch immer ein weiter weg, auch wenn Fans mittlerweile lang genug gewartet hätten.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Nein, Constantine ist wirklich nicht der beste Film, in dem Keanu Reeves mitspielen durfte. Dass die Kritiken zu dem mittlerweile 18 Jahre alten Action-Horrorfilm so durchwachsen ausfallen, kann ich also irgendwo nachvollziehen. Trotzdem liebe ich Constantine, auch wenn der Film selbst eigentlich auf die (größtenteils) fantastische Hellblazer-Vorlage pfeift. Regisseur Francis Lawrence hat eine sehr eigenwillige Geschichte mit starker Persönlichkeit umgesetzt und mich vor allem mit dem düsteren, absolut atmosphärischen Look des Films überzeugt. Die Szenen mit Peter Stormare als Luzifer und Tilda Swinton als Erzengel Gabriel? Atemberaubend! Wenn also Keanu Reeves und Francis Lawrence tatsächlich ihre Vision für Constantine 2 umgesetzt bekommen, bin ich sowas von an Bord.

Übrigens: Tatsächlich arbeitete zwischenzeitlich J.J. Abrams (Star Wars, Star Trek) an einer Constantine-Serie, der aber jetzt laut Variety der Stecker gezogen wurde. Dabei hätte es sich bereits um die zweite TV-Adaption um DCs Antihelden-Magier gehandelt. 2014 lief Constantine mit Matt Ryan in der Titelrolle nur eine Staffel lang.

Habt ihr Constantine bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der mittlerweile 18 Jahre alte Film mit Keanu Reeves gefallen? Freut ihr euch darüber, dass jetzt eine Fortsetzung kommen soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Constantine 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!