Der Regisseur eines der besten Horrorfilme aller Zeiten zerschlägt jetzt eine 41 Jahre alte Fan-Theorie

Guter Horror altert nicht und eins der besten Beispiele dafür dürfte zweifelsohne Das Ding aus einer anderen Welt sein … also der Film, nicht das Ding. Das ist natürlich nicht nur den handgemachten Effekten, der beklemmenden Atmosphäre voller Paranoia und dem simplen, aber von Anfang bis Ende durchdachten Plot zu verdanken. Das vieldeutige Finale des Films trägt dazu ebenfalls einen Teil bei.

Denn nach über 40 Jahren kann darüber noch immer guten Gewissens diskutiert werden, wie ein neues Interview mit John Carpenter zeigt - dem legendären Filmemacher, der mit The Thing im Jahr 1982 Horror-Geschichte schrieb.

Wer ist das Ding und wer nicht?

Worum genau es geht? Seid dafür natürlich vor Spoilern gewarnt, müssen wir doch im Detail über die letzten Minuten des Films sprechen: Nachdem die Besatzung einer Forschungsstation in der Antarktis von einem außerirdischen Gestaltwandler dezimiert wurde bleiben nur zwei Überlebende (Kurt Russell und Keith David) übrig. Allerdings lässt der Film offen, ob und wer von den beiden durch das Alien ersetzt wurde.

Jahrelang hielt sich die hartnäckige Theorie, für die Cinematograph Dean Cundey persönlich verantwortlich ist, dass es einen eindeutigen Hinweis darauf gibt: Cundey zufolge ist bei allen echten Menschen in The Thing ein Leuchten in deren Augen zu sehen, aber nicht in denen des außerirdischen Wesens.

Das würde bedeuten, dass Kurt Russells McReady sich noch immer mit dem Alien herumschlagen muss, das die Gestalt von Keith Davids Childs angenommen hat. Doch jetzt kommt John Carpenter persönlich ins Spiel, der dieser populären Fan-Theorie über 40 Jahre später im Gespräch mit ComicBook eine klare Absage erteilt. Zur Theorie von Dean Cundey hat er folgendes zu sagen:

Er hat keine Ahnung! Ja, ich kenne die Antwort. Ich weiß, wer am Ende das Ding ist und wer nicht. [Dean Cundey] weiß es nicht. Er hat keine Ahnung. Er stellt Lichter auf. Er stellt die Lichter auf, während wir im Schnee rumstehen. Er hat keine Ahnung. Sagt ihm, er ist voller Scheiße!

John Carpenter ist auch keine Hilfe

Na wenn das mal keine Ansage ist. Die Kollegen von ComicBook bohren natürlich nach, ob Carpenter dann das Geheimnis des Films auflöst - allerdings liefert der Regisseur darauf nur die folgende Antwort:

Nope, kann ich euch nicht sagen. Sorry.

Dass John Carpenter das Rätsel um The Thing nicht auflöst, hat natürlich einen großen Vorteil: Film- und Horror-Fans werden immer weiter darüber diskutieren, was genau es mit dem Ende des mittlerweile 41 Jahren Klassikers auf sich hat. Und ein gutes Geheimnis ist manchmal sogar spannender als dessen Lösung.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Ist McReady das Ding oder ist Childs das Ding? Natürlich gibt es eine ganze Palette plausibler und spannender Theorien, von denen eine glaubwürdiger ist, als die andere. Doch wenn ihr mich fragt, gefällt mir die Idee am besten, dass beide sie selbst und keiner von ihnen ein Alien ist. Von Paranoia und Misstrauen zerfressen, akzeptieren sie ihr Schicksal und erfrieren in der Kälte der Antarktis, ohne zu wissen, ob sie wirklich gewonnen haben. Wenn ich nur an die letzten Minuten des großartigen Body-Horror-Klassikers denke, bekomme ich schon Gänsehaut.

