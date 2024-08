Statt John Wick 5 kommt jetzt erstmal eine neue Serie - kehrt dafür auch Keanu Reeves zurück?

Nach The Continental folgt schon die zweite Serie im Universum von John Wick. Das neue Projekt schließt nun direkt an die Geschehnisse von Kapitel 4 an. Bildquelle: Lionsgate

Das John-Wick-Universum wächst stetig weiter und das haben wir Chad Stahelski zu verdanken. Lionsgate hat dem Regisseur die Zügel für das Action-Franchise in die Hand gedrückt, jetzt sind erste Resultate da: Eine neue TV-Serie mit dem Titel The High Table schließt direkt an die Geschehnisse von John Wick 4 an - wie Deadline berichtet.

John Wick wird mit The High Table als Serie fortgesetzt

Chad Stahelski persönlich wird die Pilotfolge in Szene setzen, während man aktuell nach einer Plattform für die neue Serie sucht. Robert Levine (The Old Man) ist für das Drehbuch verantwortlich, darüber hinaus ist Keanu Reeves zumindest als ausführender Produzent mit an Bord.

Aktuell ist nicht geplant, dass Keanu Reeves für die The High Table vor der Kamera steht. Seine ikonische Rolle als begnadeter Killer hat Reeves zwar noch nicht aufgegeben, trotzdem muss die direkte Fortsetzung von John Wick 4 ohne den Titelhelden auskommen.

Stattdessen will Chad Stahelski neue Figuren und Facetten des John-Wick-Universums in den Fokus rücken. Nach den Geschehnissen von Kapitel 4 gilt der mächtige High Table als verwundbar und diese Gelegenheit nutzen verschiedenste Fraktionen, um sich selbst ein Stück vom Kuchen zu sichern.

1:44 Keanu Reeves ist im offiziellen Trailer zu John Wick 4 nicht aufzuhalten

So sieht aktuell die Zukunft von John Wick aus

Für die Zukunft von John Wick haben Lionsgate und Chad Stahelski neben The High Table weiterhin große Pläne. So sind zum aktuellen Zeitpunkt die folgenden Projekte geplant:

John Wick 5 soll weiterhin kommen. Fraglich ist nur, ob dann auch mit Keanu Reeves vor der Kamera. Diesbezüglich gibt es aktuell widersprüchliche Meldungen und keine konkrete Ansage von offizieller Seite.

Ein neues Spin-off für Donnie Yen in der Rolle des blinden Killers Caine. Dabei dürfte auch Akira (Rina Sawayama) eine wichtige Rolle spielen.

Das Spin-off Ballerina mit Ana de Armas wartet weiterhin auf seinen Release: Am 6. Juni 2025 soll der neue Film von Len Wiseman (Underworld, Swamp Thing) endlich erscheinen und sich dank exzessiver Nachdrehs stärker mit dem John-Wick-Universum verknüpfen.

Neben John Wick arbeitet Chad Stahelski weiterhin an Highlander, das für Lionsgate ebenfalls zu einem großen Franchise ausgebaut werden soll. Dabei schwingt der ehemalige Superman- und Witcher-Darsteller Henry Cavill das Schwert.

Mehr zur Zukunft von John Wick und Highlander könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

