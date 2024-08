Terminator 7 könnte tatsächlich kommen und dabei ist sogar James Cameron persönlich am Drücker

In Terminator: Dark Fate ließ sich Arnold Schwarzenegger zum (vorerst) letzten Mal als tödliche Killermaschine blicken. In seine Fußstapfen tritt für die Netflix-Serie Terminator Zero jetzt Timothy Olyphant. Bildquelle: Disney/20th Century Fox.

Die Terminator-Reihe hat mittlerweile stolze 40 Jahre auf dem Buckel: 1984 schickte James Cameron erstmals Arnold Schwarzenegger als Killermaschine durch die Zeit, worauf gleich fünf verschiedene Fortsetzungen für die große Leinwand folgten. Seit Dark Fate aus dem Jahr 2019 ließ Skynet aber vorerst nicht mehr im Kino von sich hören.

Mit Terminator Zero gibt es zumindest ab dem 29. August 2024 in der Form eines Anime Nachschub. Doch nicht nur das: Tatsächlich arbeitet James Cameron persönlich an einem Drehbuch für einen weiteren Film.

Kommt Terminator 7? Das ist der aktuelle Stand

Das verriet Cameron bereits Ende 2022 im Smartless-Podcast, während dazu im Mai 2023 auf der DellTechWorld ein Update folgte: Zu diesem Zeitpunkt enthüllte der legendäre Filmemacher, dass er sich mit seinem Skript Zeit lassen würde. Denn für ihn wäre zuerst spannend, wie sich momentan KI weiter entwickeln würde, um das entsprechend in seinem Drehbuch zu thematisieren.

Im Interview mit The Hollywood Reporter wurde Cameron jetzt auf die neue Terminator-Serie von Netflix angesprochen. Und natürlich kam dabei auch für einen kurzen Moment Camerons persönliches Terminator-Projekt zur Sprache.

[Terminator Zero] sieht interessant aus. Ich stehe dem genauso wie zum Beispiel The Sarah Connor Chronicles gegenüber: Wenn andere Leute in den Welten, die ich ins Leben gerufen habe, Geschichten erzählen, ist das für mich sehr interessant: Was für eine Lehre ziehen sie daraus? Was ist für sie das Spannende daran? Was stellen sie damit an? Für mich sieht es danach aus, als würden sie [mit Terminator Zero] zurück zu dem Ursprung von dem Tag der Abrechnung, dem nuklearen Krieg, gehen - und ob der unvermeidbar ist. Ich bin gespannt darauf, was sie damit anstellen werden. Ich arbeite gerade an meinem eigenen Terminator-Projekt. Das hat damit nichts zu tun. Wie schon bei den Sarah Connor Chronicles haben sie gelegentlich Sachen berührt, mit denen ich völlig unabhängig davon herumgespielt habe. Ich bin also definitiv neugierig. Meine Neugier bringt mich jetzt nicht um den Schlaf, aber natürlich wäre es schön, wenn sie damit Erfolg haben.

2:08 Terminator Zero: Im neuen Trailer zur Netflix-Serie steht der Tag der Abrechnung kurz bevor

Auf Nachfrage des Hollywood-Reporters, was Cameron denn mit seinem eigenen Terminator-Projekt meinen würde, blieb der Regisseur allerdings recht vage und kryptisch:

Das ist streng vertraulich. Ich will keinen potenziell gefährlichen Roboter-Agenten losschicken müssen, solltet ihr darüber sprechen - auch nicht erst im Nachhinein.

Dass tatsächlich Terminator 7 kommt, ist zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht offiziell bestätigt. Es ist nicht auszuschließen, dass James Cameron beispielsweise seine Pläne über den Haufen wirft oder letztendlich gar kein neuer Film daraus wird. Diesbezüglich können Fans gerade nur eins tun: Abwarten.

Was würdet ihr davon halten, wenn tatsächlich ein neuer Terminator-Film kommt? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das ominöse Projekt von James Cameron? Welcher Film der Reihe ist euer absoluter Favorit und welchen würdet ihr gerne aus unserer Zeitlinie verbannen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!